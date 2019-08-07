〈尖點法說〉Q3旺季全產線稼動率提升 毛利率走勢看俏

PCB 鑽針及車削刀具供應商尖點 (8021-TW) 今 (7) 日召開法說會，並步公布 7 月營收達 2.65 億元，創今年新高，月增 4%，較去年同期減少 1.27%，總經理王嘉鴻指出，第 3 季進入 PCB 產業旺季，鑽針及代鑽孔服務的業務量及產能利用率都將提升，有助推升毛利率。

尖點上半年業績不振影響下，前 7 月營收 16.88 億元，較去年同期減少 7.99%。

王嘉鴻指出，今年第 2 季 PCB 鑽針銷售及代鑽孔服務營收為季增及年增，但切削工具營收下滑，上半年車削工具營收占比 3.2%，第 2 季占營收比重為 2.1%，估第 3 季鑽針產品產能利用率提升到 95%，代鑽孔服務產能利用率則提升到 60-70%，金屬車削工具的產能利用率也提高到 40-50%。

王嘉鴻強調，目前尖點訂單能見度約 1.5-2 個月，在產能利用提高之下，將有助本季毛利率走揚。

尖點對下半年看法樂觀，預期 5G 相關基地台相關應用需求已出現，公司也針對產品特性，如 PTFE 等高頻基板，提出對應鑽針產品，目前已配合客戶供應產品中，後續包括 5G 在終端產品上的應用，尖點也將持續關注市場需求，進行產品開發，做好準備以因應未來發展。

尖點第 2 季營收為 7.68 億元，毛利率 26.35%，季減 0.03 個百分點，年增 0.15 個百分點，單季稅後純益 5671 萬元，年增 24.7%，每股純益為 0.4 元。

尖點上半年營收 14.3 億元，毛利率 14.98%，年減 1.63 個百分點，稅後純益 8752 萬元，年衰退 17.8%，每股稅後純益為 0.62 元。