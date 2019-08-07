【凱基投信】新興市場企業債擁四大利多 長線看俏

全球主要央行掀起一陣「降息風」，受惠於寬鬆貨幣政策，市場資金紛紛流入殖利率較高的新興市場債券，在資金買盤的烘托下，新興市場企業債今年以來表現呈現正報酬，主要利基在於坐擁規模大、債券回復率高、防禦性強及經濟基本面有撐等 4 大利多，預期長線的資產報酬率表現可望走俏。

凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人何立凱表示，新興市場美元計價的企業債券具備 4 大優點：第一、資金流向新興市場債市，其規模持續吸金；第二、新興市場企業債波動度相對較低，投資穩定性較強；第三、新興市場企業債違約率較低，可降低投資風險；第四、新興市場經濟基本面逐漸好轉，有望支撐未來表現。

何立凱指出，新興市場企業債券的規模成長驚人，根據 JP Morgan 統計，自 2008 年起至 2018 年為止，新興市場企業債規模已從 5,610 億美元迅速增長至 2 兆 1,400 億美元，其規模年複合成長率高達 14%，顯示新興市場企業債不但吸金，成長曲線也十足陡峭。

其次，根據 Bloomberg 統計，新興市場企業債的年化波動度較新興市場主權債來得低，其中，觀察過去三年的波動度表現，新興市場企業債僅 3.29%，但新興市場主權債卻高達 5.54%，凸顯新興市場企業債擁有較高的投資穩定性。

另外，何立凱說明，根據國際信評機構標準普爾（Standard & Poor's）分析，統計 1981 年至 2018 年間，新興市場企業債券平均 5 年的違約率為 5.87%，較同期間的美國企業債券平均 5 年的違約率 7.47% 來得低，顯示新興市場企業債的下檔防護力較足夠。

至於在總體經濟面上，何立凱表示，近期新興市場採購經理人指數（PMI）已高於成熟市場，由於新興市場經濟基本面逐漸轉好，並超越成熟市場，預料未來基本面利多可望支撐新興市場未來表現。

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