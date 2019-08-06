基金汰弱留強該怎麼做？

對於大部分的投資人而言，如何選擇市場已經非常困難，基金該如何操作也是一大困擾。有的時候買進了一檔當下表現強勁的基金，可是過了一陣子之後，卻發現其表現不如預期。這個時候該怎麼辦呢？如果要汰弱留強，什麼做法會比較合適？

1. 檢視報酬率強弱是投資基金的必備功課

為了要判斷汰弱留強的做法有沒有效果，下表假設投資人選擇前一整年績效表現最強的基金，並且在下一年都持有這檔基金，接著每年年底重新檢視是否更換基金。可以發現這樣「根據前一年報酬率相對強弱來挑選基金的策略」是有效果的，也就是說前一年強勁的基金動能有機會延續到接下來的一年，不僅可以大幅勝出同類型基金的平均報酬率，也能跟當期表現前 25% 的基金有差不多的報酬率。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，資料期間 2009 - 2018。上表為晨星美國大型均衡股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 汰弱留強，多久檢視一次比較合理？

既然汰換相對強勢的基金是有效的，那下一個問題就是：多久檢視最好？利用剛剛的標準，比較在每月、季、年底換上上一個時間段裡表現最好的基金，下方線圖可以看出來年度檢視的效果好過月度與季度。最主要的差異來自於頻繁轉換基金的成本侵蝕掉了強勢基金的表現（月、季、年度汰換基金的機率為 90%、94%、78%），而且這樣的累積報酬率還沒有考慮資金轉換而錯過市場的時間差（根據每間基金公司作業時長不同，在每次基金轉換時，可能有 1-2 個禮拜沒有參與市場表現），以過去十年股市一路向上的表現，這樣反而有害績效表現。

3. 怎麼才能選到強基金？

前面幾點已經可以看出來從表現強勁的基金中，挑選標的是一個不錯的做法。相較於參考一些第三方機構評等（參考下方表格），也許客觀的績效比主觀的星級評等更具代表性。

參考第三方機構評等的準確度不高

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2009 - 2018。上表為晨星美國大型均衡股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。晨星評級從高至低有金、銀、銅、中立及負面，上表沒有列出金、負面是因為在資料期間內沒有出現這兩類評級。

對於長期投資人其實還有更聰明的做法，那就是選擇績效一致的那些基金。簡單地來說，如果選擇表現最強的基金，有時候可能會踩雷選到單純前一年走好運的基金，但是如果一檔基金在 10 年內都是績效排名前半的資優生，除了經理人可能真的有實力外，也代表基金的投資策略較為一致，不易帶來過大的波動，這種基金就是首選。波動對於長期投資的傷害，也在先前的文章中分享過。這樣的做法在 10 年後，也比單純選前一年最強的基金高出 10.5% 的報酬率。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，資料期間 2009 - 2018。上表為晨星美國大型均衡股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。* 穩定組合指的是，過去十年（1999-2009）每年度績效排名超過類組平均報酬率的機率超過 65% 的基金，在這個類組中有 5 檔符合資格的基金。

要如何整理出基金績效一制性呢？晨星網站上有相關資訊，在欄位○1 輸入基金資訊，點選○2 總回報率，比較欄位○3 的地方會有基金跟同類基金的比較，正數表示當年度比同類平均強，比較可惜的是網站上僅列出近 7 年的紀錄，但仍不失為值得參考的資料來源。以下圖為例，除了 2014、2016 年兩年之外，該檔基金表現都在前段班，可以列入候選基金。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

基金汰弱留強，要一勞永逸就選常勝軍

同類基金的汰弱留強是絕對有效果的，但頻繁更換基金會產生額外的成本，反而對長期績效沒有幫助。台灣投資界常常發生短期績效異軍突起的基金，吸引大量的資金的狀況，但長期投資人反而應該要小心這樣的陷阱，反過來檢視基金長期績效的一致性，才是最輕省的投資策略。

鉅亨精選基金

>> 摩根投資基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)

>> 貝萊德環球資產配置基金 A2

>> 富達基金 - 新興市場債券基金 (美元)

鉅亨投顧獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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