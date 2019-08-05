〈分析〉貨幣戰開打？人民幣破7引發市場聯想 懷疑是北京的反制行動

美中貿易戰 1 年多以來，「保 7」一直被視為市場的紅線，在川普宣稱要對中國加課新一輪關稅後，週一 (5 日) 人民幣迅速貶破 7.0 關卡，許多交易員認為，這是貨幣戰正式開打的第一槍。

週一亞洲匯率市場動盪，離岸人民幣匯率大貶近 2%，至新低 7.1114，韓元也隨之貶至 3 年以來最低點，過程中日圓及美國政府公債一路上揚。

離岸人民幣急貶 (圖表取自 Zero Hedge)

中國的反制行動？

《Zero Hedge》週一評論認為，在美中貿易談判實質破裂之後，中國正開始他們所說的「必要的反制」，不僅讓人民幣快速破 7，報導還傳出，北京政府要求國有企業暫停由美國進口農產品，等待貿易談判的進展。

儘管新興市場兌美元普遍下挫，韓元甚至跌得更凶，貶破 1200 的重要關卡，但人民幣的貶幅更為市場重視。《Zero Hedge》相信，接下來很快就會見到川普的憤怒推文，因為中國正在「武器化」其貨幣。

Zero Hedge 推文

東京 SBI 證券投資信託和固定收益證券總經理 Tsutomu Soma 表示，人民幣破 7 對市場來說非常令人震驚，接下來需要密切關注中國如何展開下一步。

中國人行今天將破 7 的理由，歸因於市場供需及國際匯市波動的反映。人行表示，受單邊主義和貿易保護主義措施，以及對中國加徵關稅預期等影響，人民幣才會兌美元貶值，但對一籃子貨幣仍保持穩定與強勢。

華僑銀行經濟學家 Tommy Xie 早前表示，人民幣的匯率走勢，要看本週央行的中間價定價，如果強於 6.90，表示央行更希望貨幣穩定，弱於 6.90 則可視為央行暗示貨幣可以貶值的信號。人民幣中間價今定於 6.9225，也果真引來離岸、在岸人民幣的大貶。

美國避險基金巨頭、Hayman Capital 創辦人 Kyle Bass 也發布推文表示，他相信人民幣資本外流還是剛開始而已，人民幣還會繼續崩跌。

隨著人民幣崩跌，比特幣價格今晨也快速上揚。一派交易員認為，由於人民幣進行資本管制，許多人藉由比特幣出逃資金，造成每當人民幣貶值時比特幣往往走高。另一方面，以人民幣交易的黃金價格也快速上漲。

墨爾本 Salter Brothers Asset Management Pty 主管 George Boubouras 說：「毫無疑問，全球貨幣戰爭已經到來，這是貿易戰自然的延伸後果，而情況正在惡化。」

專欄作家 Shuli Ren 認為，中國終於變聰明了，如今中國在用各種方式展示，它能夠應付美國的關稅壓力，而且它也有的是工具來加以報復。如一些懷疑論者猜測，川普其實正利用美中貿易衝突逼使聯準會降息，那麼中國已加入這個質疑陣容，並且在用現實讓他明白，何以他的這種策略會是偷雞不成蝕把米。