〈分析〉越南是美中貿易戰贏家 但也是川普的下一個目標？

過去 3 個月來，從鴻海、三星到許多大型工廠，紛紛在越南尋求新的廠房用地，以避開美國對中國產品課徵的關稅。但這樣的情況不一定持久，美國總統川普近期的貿易戰主戰線雖然鎖定中國，但他也已發出警告，不會讓越南「占盡美國的便宜」。

越南是美中貿易戰最大受惠國

自美中貿易戰以來，至少到今年上半年為止，越南絕對是這場貿易戰的最大受惠國。根據美國人口普查局數據，自 2014 年後，越南對美國貿易順差都在 200 億美元以上，去年為 400 億美元，今年前 5 個月已來到 216 億美元，順差較去年同期大增 43%。

前 5 個月出口美國金額變化 (圖表取自 The Hindu)

越南以兩種形式受惠，一是貿易轉單，一是投資。野村在今年 6 月指出，2019 年第 1 季越南獲得的關稅商品貿易轉單，相當於 GDP 的 7.9%，而今年前前 5 個月的對內投資較去年同期躍升 69%，達到近 170 億美元。

當生產商決定離開中國時，越南是個合理的選擇。這個 9600 萬人口的國家，有著年輕而相對廉價的勞動力，尚稱穩定的政府及有利於商業的環境，即使不考慮關稅因素，在中國大陸人力成本攀升之際，越南就是個頗具吸引力的替代方案。

據《彭博》報導，英特爾及三星很早就來到此處，如今他們在組裝晶片與智慧手機生產的工廠中，雇用超過 18.2 萬名員工，鞋廠、遊戲主機製造廠也紛紛移轉而來，近期任天堂及夏普均高調進駐，以避免被美國加課關稅。

今年上半年，越南政府已發出 1720 多個投資許可，比去年同期增加 26%，在依賴出口的情況下，今年經濟成長率預估可達 8.9%—但這有個前提，如果美國沒有針對越南加課關稅的話。

川普已開始針對越南

今年 G20 峰會前夕，川普點名多國占盡美國便宜，更特別強調越南的情況，指「越南占美國便宜比中國還凶」，並暗示可能對越南加課關稅。更早於 5 月時，美國也將越南列入「匯率觀察國」，無疑均加大對河內的施壓。

牛津經濟研究所 (Oxford Economics) 經濟學家 Sian Fenner，越南面臨徵收新關稅的威脅是真實的，尤其是輸美的紡織品、電腦與海產，特別面臨高度風險。台灣企業儒鴻很早就離開中國、布局越南，如今也感受到必須離開越南的壓力，尋求更多元的布局來分散風險。

中國與越南輸美產品變化 (圖表取自 The Hindu)

Capital Economics Ltd. 估計，如果川普對越南進口徵收 25% 的關稅，就像他對中國商品的做法，河內的出口收入將大減 25%，相當於 GDP 的 1% 以上。這使得越南政府必須採取行動防範於未然。

越南正試圖安撫美國

越南政府第一步可能是減少順差。問題在於，越南由美國的進口原本就不高，價值不到 100 億美元。官員正在設法「創造」需求，承諾購買波音飛機到能源產品，可能是液化天然氣，以減少順差。

另有一些人主張，越南應直接向美國購買軍備，可迅速減低順差並建立進一步合作關係。

Fenner 指出，為了進一步安撫美國政府，越南可能考慮開放服務業的市場准入，如電信、金融及保險。

與此同時，越南還必須解除美國對其「洗產地」的疑慮。越南總理阮春福已經指示官員，加大力度打擊這種情況。越南外交部副發言人 Nguyen Phuong Tra 還表示，越南願意與美國定期溝通，以「及時解決任何問題」。

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