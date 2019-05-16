10年低點不稀奇 非洲豬瘟將顛覆大豆市場

中美貿易糾紛加劇後，大豆價格跌至 10 年多來低點，這不奇怪，但美國農業部最近警告，中國的非洲豬瘟 (ASF) 很快就會顛覆商品市場交易。

根據 Rabobank 發表的一份報告，自去年 8 月發現中國豬隻出現感染非洲豬瘟的現象後，如今已蔓延所有中國省份，估計 1.5 億至 2 億頭豬受影響。今年 4 月報告指出，非洲豬瘟估計使中國豬肉產量下降 30%。

大豆主要用於生豬飼料，Rabobank 預期，由於豬隻減量，今年生豬飼料消費量也會同步下降 30%。

美國農業部 5 月稍早報告指出，中國的非洲豬瘟未來幾年「將顛覆全球油籽複合體的市場，尤其是大豆。」

中國的農業農村部報告指出，自首次報告非洲豬瘟事件以來，豬群減少了 20%。因此，美國農業部認為，自 2019 至 2020 年底這段期間，中國進口需求累計減少 4200 萬噸，為全球大豆市場共業。

芝加哥 7 月交割的大豆週一收在毎蒲式耳 8.02 1/2 美元。根據道瓊市場數據，這是最活躍契約自 2008 年 12 月以來最低收盤價。接下來 2 日價格回升且走高，但以週三午盤價格來看，今年迄今仍有 6% 跌幅。過去 2 年大豆均收低。

ClipperData 農產品市場研究主管 Ken Smithmier 表示，非洲豬瘟是全球油籽市場面臨的最重要問題之一，且其他進口國的需求無法彌補中國缺口。

「現階段，市場參與者都意識到需求短缺的問題，不知道的是這情況會多嚴重，以及這情況會拖延多久。」

INTL FCStone 首席商品經濟學家 Arlan Suderman 指出，由於此病仍舊失控，中國的生豬飼養量年率下降了 40％。 (中國的大豆需求 50% 用來養生豬。)

在應用生豬飼料上的大豆需求減少之際，市場同時也面臨大量供應過剩的情況。

Zaner 金融服務市場策略師 Daniel Hussey 報告指出，全球庫存大致上是全球歷年平均消費量的 2 倍，「如果今年最終產量接近 2018 年產量，全球供應將超過需求大概 12 億至 15 億以上蒲式耳。」

DTN 分析師 Todd Hultman 認為，貿易最終還是「唯一真正的問題點。因為自從 2018 年中國報復美國關稅戰後 (去年 7 月起美國大豆進口至中國徵收關稅 25%），美國大豆就開始看跌。」

Hultman 指出，目前美國農業部預計，2018 年至 2019 年期間每蒲式耳大豆的平均農場價格為 8.55 美元，但這些價格的下線很可能輕易跌破 7 美元。

如果中美沒有貿易糾紛，他估計大豆平均現今價格大概在 9.5 美元至 10 美元區間。DTN 全美現貨大豆價格指數週一收在 7.18 美元。

但他也提到今年大豆價格還是有 2 個看漲希望，即天氣和中美達成貿易協議，「只是就 5 月中旬的發展來看，這 2 大希望還很渺茫。」