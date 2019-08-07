Fed布勒德: 預計聯準會今年會再降息一次

美國聯準會 (Fed) 鴿派官員布勒德 (James Bullard)，也是聖路易聯準會分行(St Louis Federal Reserve Bank) 行長於週二 (6 日) 表示，聯準會已對風險做出調整，目前沒有進一步考慮降息，必須先觀察繼上週降息後，後續幾個月產生的影響而定。

布勒德一向是降息的鴿派支持者，今年 6 月份時，布勒德是首位提出降息的官員，不過他在受訪時表示，Fed 目前已將基準利率維持在「正常範圍」，需要觀察政策效果一段時間再決定，這是他在聯準會上週降息後首次發言。

在訪談中布勒德表示，他支持上週聯準會降息的決定，對於聯準會是否會再降息，他認為 Fed 不太可能在貿易戰中調整貨幣政策，不過不排除未來有機會做更多，來刺激通膨水準，表態今年底前仍有可能再降息一次。

在上週聯準會貨幣會議結束後，美債兩年期殖利率從去年秋季的 3% 下降至 1.7%，反映投資人對低增長和低利率的預期。

布勒德指出，美中貿易戰自今年開始以來，就一直處於不穩定局勢，「不過經濟表現不如預期」

市場預期，Fed 降息兩碼時間點可能延後至 10 月。

最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日聯準會，降息 2 碼的機率，由 29.2% 降至 16.5%，不過 10 月降息 2 碼的機率，則提高至 64.5%。同時美國十年期公債殖利率小幅反彈至 1.739%，皆讓美元下行壓力稍稍減緩。