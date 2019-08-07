紐約匯市—中國穩匯率 市場喘口氣 美元反彈；紐西蘭預期降息一碼

週二 (6 日) 美元指數在連續三天下挫後，溫和反彈 0.09%，回升至 97.6。市場避險情續稍加緩和，因中國央行周一有意穩定人民幣匯價，將匯率中價訂在低於 7 的水準。

在境外人民幣一舉「破 7」之後，週二中國人行將匯率中間價設定為 6.9683，低於 7 的水準，人民幣因此反彈 0.63%，USD/CNH 回落至 7.054，市場恐慌情緒也稍稍緩解。

中國被扣上匯率操作國大帽之後，中國人行出面回應稱，中國沒有使用、也不會將匯率作為處理貿易衝突的工具。此外，人行表示，已正在香港賣出人民幣計價票券，意即收縮人民幣流動性，減少匯價賣空的行為。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 認為，人行作為有助於穩定匯價，不過市場對於美中衝突的態度並未真正放鬆，未來避險情緒仍有機會持續推升避險性貨幣。

USD/CNH 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

美中衝突擴大之下，市場認為聯準會需要做的更多。不過昨日 Fed 聖路易斯分行行長布勒德 (James Bullard) 表示，聯準會已經對風險做出調整，需要觀察政策效果一段時間。

針對市場預期 Fed 將降息兩碼，布勒德表示，目前沒有看到經濟衰退的疑慮，一次降息兩碼的經濟條件不足。不過，他仍不排除未來有機會做更多，來刺激通膨水準，表態今年底前仍有可能再降息一次。

市場預期，Fed 降息兩碼時間點可能延後至 10 月。最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日聯準會，降息 2 碼的機率，由 29.2% 降至 16.5%，不過 10 月降息 2 碼的機率，則提高至 64.5%。同時美國十年期公債殖利率小幅反彈至 1.739%，皆讓美元下行壓力稍稍減緩。

USD INDEX 15 分線 (來源: FXSTREET)

紐西蘭幣在前日反彈後，週二漲幅回落，NZD/USD 僅小漲 0.09%。紐西蘭公布第二季失業率改善，由 4.2% 降至 3.9%，優於預期，是紐幣反彈主因。不過，最新全球乳製品貿易平台 (GDT) 數據顯示，拍賣價格下滑 2.6%，且美中衝突加劇，分析師認為，與中國貿易密切的紐西蘭，仍可能在周三選擇降息一碼。

BK Asset Management 外匯分析師 Kathy Lien 表示，紐西蘭央行在 6 月時，已表態可能需要更低的利率來支持經濟，市場或已定價預期於匯價上。不過，央行對未來經濟前瞻的看法更為重要，是否願意採取更鴿派的做法。

Kathy Lien 預期，紐西蘭可能在 8 月降息一碼後，11 月將再度降息一碼，若經濟仍未能恢復動能，明年有可能再面臨另一次降息壓力。

NZD/USD 15 分線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (7 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.6。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1200 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2167 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6757 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3274 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.42 日圓。