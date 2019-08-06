儘管飽受質疑 市場押注Fed下次降息50基點機率暴增

即使經濟學家仍持懷疑態度，但投資人越來越傾向押注聯準會 (Fed) 將在 9 月中旬將基準利率下調半個百分點。

自美國總統川普宣布自 9 月 1 日起對約 3000 億美元的中國商品加徵 10% 的關稅後，對更激進寬鬆政策的預期一直在上升。

Janney Capital Management 首席固定收益策略師 Guy LeBas 表示，追蹤 CME FedWatch 工具有關聯邦基金期貨市場變化的投資人，幾乎都預期下個月可能調降半月百分點或 25 個基點。在上週 Fed 會議後，預期降息 50 基點的機率基本為零。

LeBas 表示，鮑爾上週三 (31 日) 舉行的新聞發布會「提供了川普如何強迫 Fed 降息的路線圖」。

他說，「鮑爾強調貿易不確定性是 7 月降息的原因，因此如果這個概念成立，更多的貿易不確定性將導致降息更多。」

但分析 Fed 的經濟學家懷疑降息 50 基點的可能性。

Regions Financial Corp 首席經濟學家理 Richard Moody 表示，未來 6 週即將公佈的經濟數據將比市場定價 Fed 寬鬆政策的原因來得更具主導性。

他說，「如果經濟數據保持在上月所看到的相同範圍內，那麼降息半個百分點就更難說得通了。」

摩根大通 (JPMorgan Chase) 經濟學家 Jim Glassman 表示，Fed 將不得不透過貿易關稅來緩衝經濟的預期「有點牽強附會」。

儘管如此，經濟學家普遍認為 Fed 將在 9 月再次降息 25 個基點以抵銷關稅帶來的預期經濟疲軟，這是鮑爾在新聞發布會上討論的風險管理方法的一部分。

瑞銀 (UBS) 經濟學家 Seth Carpenter 估計，新的關稅可能促使 Fed 降息 25 基點，因國內生產總值 (GDP) 水平「可能因此在第 4 季略有下降，並對明年經濟造成壓力」。

而且川普仍然可以繼續提高關稅。

Carpenter 說，「讓實質經濟確切放緩的關稅和鮑爾對不確定性衝擊的恐懼將同時產生作用。」

由於投資人擔心貿易戰對經濟造成的後果，週一 (5 日) 美股重挫。道瓊工業平均指數下跌逾 750 點。

10 年期國債殖利週一大跌 10 個基點至 1.74%，創下 52 週新低，加上上週急劇下降，這是 7 年來的最大跌幅。