因應貿易戰升級 英業達將再遷移20%筆電產能回台

面對美中貿易戰升級，英業達 (2356-TW) 今 (6) 日表示，將啟動產線調整以因應新一波關稅，預計再將 20% 筆電產能搬回台灣，整體台灣廠能占比將來到 3 成，智慧裝置部分，則優先將受關稅影響的產品轉往馬來西亞生產。

這也是英業達繼先前積極調配產能挪移後，再度針對貿易戰關稅問題，進行產能移轉的重要行動。

英業達今也公布 7 月合併營收，達 420.91 億元，月減 11.77%、年減 2.48%，累計今年前 7 月合併營收 2847.6 億元，年增 3.6%。

英業達表示，7 月筆電出貨量達 160 萬台，月減 16%，主要是筆電客戶第 2 季急單拉貨，造成基期較高，而面對中美貿易戰升溫，對本季的看法轉趨保守，將啟動產線調整來因應貿易關稅。

產線調整部分，英業達表示，目前台灣筆電產能，占整體比重約 10%，估將再遷回 20% 產能來台灣，伺服器產品目前不受影響，至於台商回流計畫仍在申請階段，將優先申請人力計畫補助。

董事長卓桐華會後日前股東會表示，面對美中貿易戰，英業達已做好因應，非必要不會特別靠往一方，目前全球在台灣、中國、墨西哥、捷克、檳城等，都有生產基地，將以客戶要求做為產線調整考量。

英業達也將於 8 月 13 日舉辦線上法說，預期將針對下半年營運及產線調整作出說明。