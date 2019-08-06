分析師表示若川普將對中關稅提升 全球恐面臨經濟衰退

一家金融機構認為，如果川普總統進一步實施對中國製造的消費品徵收關稅的計劃，恐將在九個月後出現經濟衰退。

在摩根士丹利 (Morgan Stanley) 給客戶的一份報告中指出，如果川普對目前沒有徵收關稅的 3000 億美元中國商品徵收 25% 的關稅，將會出現經濟衰退。而目前川普已經表示他將在 9 月對這些商品徵收 10% 的關稅。

Morgan Stanley 表示，這雖已足夠糟糕，但仍可以忍受，因為如果這 10% 的關稅持續超過四至五個月，全球經濟成長將維持在 2.8% 至 3% 的範圍內，儘管利率在各國央行削減後仍然處於低檔。

根據國際貨幣基金組織 (IMF)7 月份的估計，2018 年全球成長率為 3.6%，預計 2019 年將增長 3.2%

Morgan Stanley 將全球經濟衰退定義為全球經濟成長率將低於 2.5%。

然而，真正令人擔憂的是企業的信心。Morgan Stanley 分析師表示：「雖然我們不知道確切的臨界點，但我們認知到金融狀況可能出現非線性緊縮的風險及其對資本支出和勞動力市場的影響。」

他們認為，風險傾向於下行。如果川普將關​​稅提高到 25％且中國做出回應，全球經濟將在三個季度內陷入衰退。

美國銀行美林也提及關稅提升至 25% 將面臨的風險。美銀美林說：「我們認為 10% 的關稅增加到 25% 的風險很大。 那時美國將對所有中國進口產品徵收 25% 的關稅。 我們還認為北美以外地區進口汽車和零部件的關稅風險很高，特別是因為此類關稅會促使製造商盡力滿足美墨加協議中更嚴格的本地內容規則。」