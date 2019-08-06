日本業者將重啟華為P30銷售 但業界龍頭NTT未表態

日本通訊業龍頭 NTT(9432-JP) 社長澤田純在週二 (6 日) 表示，隸屬該集團負責行動通訊業務的 NTT DoCoMo(9437-JP)，在中國華為新機的銷售問題上，因擔心給顧客們帶來困擾，在目前似乎仍沒有重啟銷售的念頭。

在今年 5 月時，由於美國政府的華為禁令，造成日本各家行動通訊業者，紛紛決定將華為新款智慧型手機的上市時程向後展延，或是停止了預購活動。

日本行動通訊業者將重啟華為 P30 銷售、但業界龍頭 NTT 仍未表態。(圖片：AFP)

主要理由在於美國總統川普，於今年 5 月 15 日簽署了一項行政命令，宣布全國進入緊急狀態，禁止美企採買對「美國國家安全構成不可接受之風險」的外國通訊設備與服務。《路透社》也在不久後報導，因美國的禁令影響，Google 已停止與華為之間的交易，也傳出未來在華為手機上，恐將無法使用 Chrome、YouTube，以及 Gmail 等人氣 APP。

然而在 5 月下旬遭日本亞馬遜直營賣場下架的華為智慧型手機「P30」，已在 6 月初於該賣場重新上架。日本的行動虛擬網路業者 IIJ(Internet Initiative Japan)(3774-JP)，也於川普在 6 月底大阪 G20 川習會承諾放寬華為禁令後，重啟了華為「P30」、「P30 lite」、「MediaPad M5 Lite 8 吋」等 3 款新機銷售。

KDDI(9433-JP)、UQ mobile 則分別在昨 (5) 日表示，將於 8 月 8 日開始銷售華為的 P30 lite Premium 與 P30 lite 智慧型手機。

由軟銀 (9434-JP) 所推出的 Y!Mobile 行動通訊服務，也於今 (6) 日表示，與 KDDI、UQ mobile 兩家業者同樣，會在 8 月 8 日當天，展開華為 P30 lite 智慧型手機的銷售。