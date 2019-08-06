〈鉅亨觀點〉三個原因 股匯市上演拉抬驚奇秀

台股匯市今 (6) 日上演買盤積極進場拉抬的驚奇秀，台幣由貶值 1.12 角，轉為強勁升值，終場收升 1.18 角，情況相當罕見，市場解讀，可從三個面向解釋，其中一個是中國官方顯然無意與美方貨幣競貶，人民幣開盤後續貶壓力趨緩，再者市場預期，聯準會可望進行第二次預防性降息，第三則是台股短線已超跌，部份資金回流承接因素。

台股指數今日高低點價差高達 245 點，一度重挫 243 點，終場卻僅小跌 28.66 點至 10394.75 點，成功守住年線，台幣高低價差高達 2.52 角，終場收升 1.18 角，終結連 4 貶，台幣走勢幾乎是大洗三溫暖。

事實上，從今日人民幣尚未開出中間價前，就可見到台幣走勢端倪，早盤日圓開出一小時後，隨即由升轉貶，反映短線避險資金恐慌情緒降溫，日圓甚至呈現急漲飆升 0.7% 走勢；在此同時，離岸人民幣報價也只有不到 0.1% 的小幅貶值。

接著，中國國家外匯局今日公布人民幣兌美元中間價為 6.9683，並未貶破 7，強過市場預期，市場解讀，中國藉由一日貨幣戰向美方展示強硬立場，並無意讓貨幣競貶壓力繼續擴大，甚至演變成更嚴重的兩國貨幣戰。

這也是為何人民幣重挫後，中國人民銀行隨即表態，不搞競爭性貶值，也不會用匯率作為貿易端外部擾動的工具；中國人行甚至傳出為穩定匯率，將發行人民幣 300 億元離岸央票救匯率。

從美國的角度來看，美國總統川普抨擊中國操縱匯率，甚至快速將其列入匯率操縱國，是 25 年來首見，然而，造成美股四大指數持續重挫，恐非川普樂見。

市場多解讀，中國態度強硬下，美國繼續擴大關稅制裁的空間並不大，反而後續可能看到川普加強施壓聯準會，造成市場對聯準會 9 月進一步預防性降息的預期升溫，因此，美元指數昨重挫逾 0.7%，並使今日非美貨幣略有撐。

最新狀況是，兩位聯準會官員昨日罕見對股市變化表態正密切關注，而據最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日聯準會降息 2 碼的機率，由 1.5% 暴升至 44.2%，降息 1 碼的機率則降至 55.8%，幾乎沒有機率維持利率不變。

一旦市場對聯準會降息 2 碼的預期持續升溫，接下來可望對股匯市都有一定的支撐力道。

最後，在台股超跌趕底的態勢下，自營商積極逢低承接，加上八大官股行庫已連續 4 個交易日買超，合計買超多達 113.39 億元，為市場挹注了信心，同時推波助瀾了今日的股匯市大洗三溫暖後的拉抬驚奇秀。