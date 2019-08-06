〈每日外資外匯觀點〉恐慌和恐懼籠罩 人民幣打開貨幣競貶柵門

美國 25 年來首次將中國列為匯率操縱國，離岸、在岸人民幣周二雙雙跌破 7，避險情緒籠罩市場，美元指數跌破 98 後，小幅彈升在 97.63 附近震盪；美元兌日圓亞洲盤早市下跌至 105.5，續創今年一月以來新低。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美中貿易戰緊張局勢升高，中國官方周一表態允許人民幣跌破 7，意味著中國官方已為持久貿易戰做好準備；美國財長姆努欽 (Steven Mnuchin) 發表聲明，美國政府認定中國正在操縱人民幣匯率，同時指責中國此舉違反 G20 峰會作出的避免競爭性貶值承諾。

摩根大通表示，貿易戰升級已存在蔓延至貿易以外領域的風險，將 9 月美元兌人民幣目標價從 6.9 調高到 7.05，預期人民幣貶勢可能持續到明年春季，看貶至 7.15。

高盛則早已看衰人民幣未來 3 個月來到 7.05，但預期未來 6 個月將回升至 6.95。

在岸人民幣日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，現在有兩個詞可以描述市場情緒，那就是恐慌和恐懼。

芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，聯準會九月降息 25 個基點的機率為 100%，年底前再降息的機率為 100%，與一周前相比，市場對年底前再降息 25 個基點的預期只有 60%，明顯高出許多。

Lien 指出，川普發動的貿易戰將迫使聯準會採取行動，9 月 1 日對中國 3000 億美元商品加徵關稅後，很快就能在 9 月或 10 月看到聯準會再次降息。