新台幣高低震盪逾2.5角 終場收升1.18角終結連4貶

台北股匯市今 (6) 日大洗三溫暖，不僅加權指數高低點差距 245 點，台幣高低價差也達 2.52 角，開盤半小時即由重挫至 2 年半的低價 31.74 元轉升，終場收在 31.51 元，升值 1.18 角，終結連 4 貶。

台幣早盤最低來到 31.74 元，貶值多達 1.12 角，創 2017 年 1 月以來新低，不過，上午 10 點半即開始轉升，反映市場的恐慌氣氛緩和，最高甚至衝破 31.5 元關卡至 31.488 元，終場兌一美元收在 31.51 元，升值 1.18 角，升幅 0.37%，台北外匯經紀公司成交值縮至 14.2 億美元，全日高低價差 2.52 角。

匯銀人士指出，人民幣貶勢緩和，顯示市場恐慌氣氛已減弱，也有可能因台股的連日重挫，見到部分資金回流，不過，台幣 8 月以來貶幅仍達 1.3%，對後市仍需密切觀察，尤其是，美國和中國對貿易戰後續的態度。

匯銀人士認為，若美國總統川普持續施壓，市場對聯準會 9 月降息的預期將再升高，使非美貨幣有撐，但也需留意，中國顯然有意透過貨幣戰強烈反擊美國，若後續雙方態度未能較為緩和，不排除中國隨時又會發動貨幣戰，並進一步造成亞幣競貶。

觀察主要亞幣，隨著人民幣貶勢稍緩，主要亞幣回穩，台幣升值 0.37% 在亞幣中最為強勢，泰銖升 0.16%，人民幣、韓元維持平盤，星元小貶 0.02%，日圓轉貶 0.41%。