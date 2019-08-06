【華冠投顧】鴻海，回升的開端，續多！

美、中貿易戰越演越烈。

周一，川普又砲轟說，今天美元兌人民幣破 7.0，根本是中國匯率操縱的結果，這種貨幣操縱的行為是重大的『違規』。隨後，美國財政部宣布，中國確實是一個匯率操縱國，將與 IMF 討論，以抵制這種不公平競爭。當然此時，中國人行一定是站出來否認的。人行表示，破 7.0 是依據市場機制正常的波動而已，川普你真的是想太多了 (後面這一句是我加上去的)！且我們的人民幣，一直都穩定的維持在一個合理均衡的水位上的。

在川普宣布，於 09/01 起對於剩下的價值三千億美元的中國輸美商品，加徵 10% 關稅之後。中方表示，川普此舉是嚴重的違反了先前兩國元首之共識。對此，大陸國務院宣布，對於 08/03 之後所採購的美國農產品，我們不排除將加徵關稅；且中國相關企業目前已暫停採購美國農產。

這一來一往的『互擊』，導至周一，美股道瓊指數再度應聲大跌，盤中來到 25523 最低，跌幅高達 3.63%，大跌 962 點，這也使得台股今日一開盤即重挫高達 243 點。但依今日盤面的氣氛來看，貿易戰的利空反應在美、台股上，預估已至尾端，近日，隨時會有大幅彈升之機。

依技術面觀之，加權指數目前來到低檔大支撐區位置，上方初步目標暫看 10518-10613 之區間，來到此區仍有再次回檔之機，而回檔幅度深淺，須依據當時狀況再做推演。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，依據型態來看，上方仍具空間，但初步反壓之力道仍在。另外『2317 鴻海』，今日來到下方長期大支撐區，後市之推演軌跡。

今日之走勢：



2317 鴻海：

對於美中貿易戰的衝擊，鴻海早已成立專案應對小組，加以因應。另外消息指出，由鴻海集團與廣州市政府合資成立的面板廠，傳出正在找人接手。雖鴻海發出聲明，公司並未擁有面板廠，但若屬實，『長痛不如短痛』求售 LCD 廠的策略是正確的，因大尺寸 OLED 遲早會取代 LCD 市場。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師