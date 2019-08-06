【豐銀投顧】打到鐵板區 短線有支撐

◆盤勢分析

昨天我們才說如果 vix 指數沒有明顯的下降，就不能冒險低接。今天早上台指 vix 指數一度來到 21.24，這數字可說是今年以來的最高點了，要知道現在 vix 的月線也不過是在 13.2 的位置，盤中一下子來到這麼高的位置，表示市場已經到了非常恐慌的情況。但從 9:15 分過後就一路往下走，盤中甚至一度翻負。這樣的情況當然代表恐慌情緒大幅的下降，如此一來盤中雖然不一定要去搶著進場，但至少可以知道這不是一個殺低持股的好時機。

雖然貿易戰使得人民幣重挫，導致其他國家的貨幣跟貶。但美元也沒有因此更強，川普非常不喜歡強勢美元，現在全球超低利率或是負利率的債券總額逼近 14 兆美元，人民幣與之相比之下，其實相對較高，所以資本外流的情況應該不會如想像中嚴重。而美元雖然感覺是獨強的，但實際上也沒有真的強到哪裏去。否則不會這幾天他竟然無法持續上漲。既然如此，那麼「美元獨強，新興市場競貶」的戲碼就不會永無止境的發展下去。短線上筆者認為其實還不能完全算是脫離險境，尤其是個股只能等反彈，不能隨便進場。但就長線而言，全球熱錢仍然四處流竄，倒也不必太早就看空。

今天指數最低殺到 10180，其實就長線而言只要殺到 10300 之下，通常都會有一定的支撐力道。短線上會有反彈，但不能因此視為回升格局，反彈仍應減碼，搶短仍應見好就好。我們前幾天佈局了一檔蘋概股，營收很不錯，今天又創下波段新高。在這種盤勢下還能有創波新高的股票實在是難能可貴。除了這檔股票，筆者還準備了好幾檔要送給大家，將在 8/10 本週六下午二點台北天成飯店的演講會中免費送給大家，歡迎報名。

動能今天來看有落底的機會，vix 指數雖然今天陟降，但其實還沒有落到月線之下，還是不能掉以輕心。而 5 日線及 20 日線所形成的負乖離已超過 200 點，負乖離如此之大，短線的確有反彈機會，就算不敢逢低做多，也不要放空或殺在低點，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師