【華冠投顧】新台幣止貶回升，台積電開低走高，台股一度翻紅，等待外資回心轉意!

大盤今日在新台幣止貶回升及台積電 (2330) 開低走高，指數開低震盪走高，今日最低 10180 點，跌 243 點，最高 10425 點，漲 2 點，終場下跌 28 點，收在 10394 點，價漲量增，收下引線紅 K 棒。

我們在上周告訴大家說: 獲利減碼出場，結果大盤從 10927 點一路下跌，上周連跌 5 天之後，昨日周一繼續跌 125 點，全市場都在看跌說跌之際，我們昨日率先跟大家預告說: 明天機會來了! 也給大家看好理由及觀盤重點，各位今日看到沒... 大盤最低殺到 10180 點，大跌 243 點，全市場恐慌害怕之際，新台幣止貶回升，台積電開低走高，台股也跟著開低震檔走高，一度翻紅漲 2 點，今日指數高低點相差很大。

接下來，機會是來了，但後市行情高度仍須外資回心轉意才安心，今日指數拉上來應歸功於國家隊逢低入市，後續觀察外資態度。

強勢股: 互億 (6172)，中探針(6217)，鈊象(3293)，智伸科(4551)，昇陽半(8028)，立積(4968)，穩懋(3105)，全新(2455)，鎧勝 KY(5264)，雙鴻(3324) 及泰鼎 KY(4927)等。

分析師 林驛銘

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