【華冠投顧】大內高手拉抬好股、現買現買即將創高

大盤趨勢》

加權指數一早開低 200 多點，不過才開低不久之後，大內高手隨即進場拉抬，盤中一度翻紅，雖尾盤小跌做收，不過許多個股早已翻紅，創新高的個股也不在少數。其實一早開盤的時候，指數的乖離幅度過大，會開在那個位置，就是要開低收貨、尾盤拉抬。已賣掉的散戶，自然是不會立馬買回，反而是尾盤翻紅的個股，讓投資人一陣錯諤，這就是典型的利空收籌碼的方式。而指數出現下影線之後，盤勢可望反轉向上，唯趨勢仍未明，反彈到 5 日線附近時，仍需觀察指標的買賣狀況，畢竟 5 月低點已破，大盤是否守住年線，會是中期多空的關鍵點。

今天強勢族群，多數出現在法人作帳股，其中以 PA 三雄最為明顯，這也是先前騏遠送給生活圈好友的類股，包括 3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新等，都出現強勢反轉的買盤。而遊戲股的 3293 鈊象，則是帶量再創波段新高，另外散熱族群的 3324 雙鴻，經歷多日的整理，也帶量突破創新高。另有 6217 中探針、4551 智伸科、6683 雍智、8028 昇陽半導體、6172 互億等，股價攻高漲停。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估