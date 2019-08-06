【日盛投顧】回測年線及10,227點後 10,180點成重要支撐

◆盤勢分析

1. 離岸人民幣兌美元貶破 7，美國將中國列為匯率操縱國，匯率大戰開打。自 07/23 高點 10,994 點回檔至 08/06 低點 10,180 點共回檔 814 點，反彈 0.2、0.382、0.5、0.618 及 0.8 的滿足點分別為 10,343、10,491、10,587、10,683 及 10,831 點，08/06 高點 10,425 點已滿足反彈 0.2 的修正係數。週一台股開低走高震盪，最高點 10,425 點未收復 5 日線（10,585 點）、半年線（10,629 點）、季線（10,651 點）、10 日線（10,741 點）及月線（10,802 點），最低點 10,180 點失守年線（10,384 點）及 05/29 低點 10,227 點，終場指數下跌 28.66 點，跌幅 0.27%，收在 10,394.75 點，成交金額為 1,453.79 億元，大於 5 日均量（1,395 億元）及於 20 日均量（1,313 億元）。三大法人合計賣超 30.62 億元：外資賣超 57.48 億元、投信賣超 7.41 億元、自營商買超 34.27 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 10,180 點至萬點，壓力為 10,500 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（19）位處超賣區，短線有機會反彈。

3. 櫃買指數跌幅 0.05%，收在 136.33 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為年線 (約在 133 點)，壓力為半年線 (約在 138 點)，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（25）位處超賣區附近，短線跌深有機會反彈。近期法人著墨較深的族群包括 PA、PCB。散熱、記憶體、IC 設計、太陽能等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸等。



半導體、5G、PCB、生技、運動風、內需抗跌

1. 半導體：IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、2401 凌陽、3661 世芯 - KY、6411 晶焱等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，2344 華邦電、2408 南亞科、2337 旺宏、8299 群聯、6239 力成、8150 南茂、2329 華泰將因記憶體供給控制而回溫受惠，6510 精測、3680 家登將因台積電先進製程而迎來商機，2449 京元電搶食 5G 大餅。

2.5G：2330 台積電捎來 5G 進度優於預期的利多，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運將自下半年起回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，6552 易華電受惠 COF 需求成長。

4. 生技：生技為政府看重的明星產業，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、6472 保瑞、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯等。