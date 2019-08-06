【華冠投顧】大盤逆勢開低走高 V轉?反彈?

2019.08.06 盤後分析

#大盤短評： 06/19 低點 10650 收破短線轉弱，等待短線打底型態。

#盤勢分析

昨日美股受中美貿易戰升溫重挫，台股今日開低走高量能有 1450 水準，但是近期雖然連續重挫，但是個股並沒有大量跌停的現象，判斷短線的恐慌程度並不夠濃厚，不足已構成 V 轉的可能，而在技術面部份除了半年線以外都處於下彎狀態，因此年線也是下彎的狀態下，短線及長期均線都處在壓力狀態，而今天雖然開低走高，但是低檔量能不夠大也不夠恐慌的狀態下，止跌的味道並不足夠，同時在短線的結構上也並沒有出現空頭結構的破壞，因此已今天的結論來說，短線上可以以今天低點 10180 作為觀察，若接下再破救會有空頭結構持續延伸的可能，而已多方來說，短線上再上週五爆出的 1599 億大量高點 10641 需要收盤站上，能會有逆勢翻多的可能，在此之前，仍然建議投資人多看少作，手握現金等待止跌型態出現。

#個股方面

昨天提及稀土題材的 1809 中釉與 9955 佳龍近幾日因為中美緊張而大漲，但屬投機性質較重請投資人留意，今天道瓊電子盤也開低走高的狀況下，反而出現大跌，因此還是提醒投資人需留意風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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