駐龍預計9月上旬掛牌 樂看未來營運將年年成長

航太零組件業獲利王駐龍 (4572-TW) 將於 8 月 13 日舉辦上市前業績發表會，預計 9 月上旬掛牌，駐龍董事長王昆生今 (6) 日表示，訂單能見度至少看到 5 年，已可確定每年都有 8 億元固定訂單，在航太產業成長趨勢下，樂看營收年年成長沒問題，獲利表現也可期。

駐龍是國內唯三通過波音全製程認證的飛機零組件製造商，主要開發並量產中大型飛機機體結構、起落架和引擎結構零組件，產品營收以飛機結構引擎和起落架零組件占 95% 最高，其次是航太特殊工具模占比 2%，其他 3%。

駐龍目前產品中，引擎件種類約 30 件，起落架種類約 4 件，機身件產品約 4000 件，產品主要銷售予波音主要機身結構製造廠勢必銳 (Spirit Aerosystems)，占營收比重約 30%，同時也是法國賽峰集團 (Safran Group) 合作廠商之一，並作為漢翔 (2634-TW)、長榮航太主要的供應商，是國內少數可在國際航太市場爭取訂單的廠商之一。

駐龍過去幾年先後取得多項來自國際航太著名製造大廠的技術與認證，去年起每年可供應全球飛機結構和引擎零組件數量達 70 萬件以上，業績年年成長，營收自 2017 年至 2018 年，分別為 5.64 億元、8.39 億元，每股純益 (EPS) 為 5 元、8.01 元。

駐龍上半年合併營收達 4.25 億元，年增 18.5%，營業毛利 2.09 億元，年增 21.68%，毛利率 49.15%，年增 1.28 個百分點，營業利益 1.55 億元，年增 18.2%，稅後純益 1.26 億元，年增 17.57%。

駐龍連續 6 年每年 EPS 達 5 元以上，尤其去年表現特別亮眼，EPS 衝上 8.01 元，是航太產業獲利王，駐龍說明，由於一條龍整合服務和工廠管理的效率提升，有效拉升毛利率。

王昆生也透露，航太長期成長趨勢看漲，不排除後續再購地建廠擴充產能，但二廠去年才剛完工，短期產能夠用。