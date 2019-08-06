〈5G公開說明會〉台灣之星呼籲調降競標頻寬 NCC：不符市場機制

NCC 今 (6) 日針對「行動寬頻業務管理規則」修正草案，舉辦公開說明會，其中，台灣之星認為，應把 3.5GHz 頻段上限 100MHz 頻寬，降至 70-80MHz，確保不只三家電信業者得標，對此，NCC 綜合規劃處處長王德威回應，若調整競標上限，恐不符市場機制。

台灣之星法規暨漫遊互連處長王俊亦表示，依據其他先進國家 5G 頻譜競標結果，若最終僅 3 家業者得標，後續電信資費會比有 4 家得標者高出 10-15%，為確保國內能有第 4 家業者加入，應把目前 3.5GHz 頻段上限，從 100MHz 頻寬，降至 70-80MHz 左右。

王俊亦舉例，法國最近開始政策諮詢，並採取國內保護措施，讓 4 家電信業者至少都能取得 40MHz 頻寬，剩下的頻寬才用補充競標的方式完成。

資策會科技法律研究所專案經理鄭嘉逸也認為，3.5GHz 頻段上限能設定在 70-80 MHz 頻寬，避免發生頻譜過度集中於單一業者。

王德威則回應指出，這次競價標的以 10MHz 為單位，若前 3 大業者想排除其他競爭者加入，必須花更多財力，第 4 家業者還是有機會進入市場，只是未必能標到滿意的頻寬。若把競標上限只有 70MHz 的話，等於三家上限只有 210MHz，也就是代表會有第 4 家業者加入，恐不符市場機制。

至於標金方面，NCC 表示，目前已委外專業團隊，會跟去過去經驗審慎評估，目前仍無法知道底價，後續會再公布。