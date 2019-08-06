〈台塑四寶業績發表〉7月營收1265.98億元 月增4.2% 僅台塑下滑

台塑四寶今 (6) 日公告 7 月營收，合計 1265.98 億元，月增 4.2%、年減 12.7%，四寶除台塑營收月、年均減，南亞、台化、台塑化等都較前月成長，累計四寶前 7 月營收達 8874.91 億元，年減 11.5%。

台塑 (1301-TW)7 月營收 175.11 億元，月減 4.6%、年減 10.2%；累計今年 7 月營收 1270.93 億元，年減 6.6%。

台塑董事長林健男表示，受景氣趨緩，加上歲修影響，導致產品價量齊跌，且與去年同期相比，雖然銷量增加，但原油走跌衝擊價格，壓抑營收表現。

南亞 (1303-TW)7 月營收 245.63 億元，月增 11.7%、年減 13.6%；累計今年 7 月營收 1673.35 億元，年減 15.1%。

南亞董事長吳嘉昭表示，7 月在麥寮及美國德州產線定檢完成後，EG 出貨回溫，加上電子材料進入旺季，帶動營收較上月成長；與去年同期相比，化工、聚酯、電子等產品價格下滑，導致營收年減。

台化 (1326-TW)7 月營收 274.58 億元，月增 6.5%、年減 19.9%；累計今年 7 月營收 2007.57 億元，年減 13.8%。

台化副董事長洪福源表示，7 月雖然月增，但從結構上來看其實低於預估，因為本來預計量價均增，其中量確實增加 16 億元、但價格跌 20 億元；與去年同期相比，量價均減少。

台塑化 (6505-TW)7 月營收 570.66 億元，月增 3.1%、年減 9%；累計今年 7 月營收 3923.06 億元，年減 10.3%。

台塑化總經理曹明指出，7 月無論煉油或是烯烴事業量價都優於 6 月，不過與去年同期相比，原油價格下滑，影響產品售價，導致營收表現年減。