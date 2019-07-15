〈組件廠打航太牌〉時碩攻航太、電動自行車市場 非汽車營收占比將突破4成

金屬精密零組件製造廠時碩 (4566-TW) 今年第二季合併營收創單季新高，達 9.67 億元，年增 11.13%，展望後市，時碩將航太列主要發展產品，加上工業應用產品成長，時碩透露，今年非汽車產品營收比重，將超過 40%，可望緩和占營收比重過半的汽車產品表現低迷壓力影響。

在非汽車產品出貨大幅成長下，時碩上半年合併營收達 18.67 億元，年增 7.57%。

時碩說明，由於全球車市成長緩和，第一季汽車產品 (汽車安全系統零組件、燃油傳動系統零組件) 營收占比已低於 60%，預計今年可能在 58% 左右。

儘管車用零組件還是公司出貨主力，但時碩今年積極拓展非汽車事業 (工業應用零組件、航太應用零組件)。時碩表示，航太產業終端交機需求穩定，包括 Meggitt 的單走道 Leap 引擎相關產品，以及 United Tech 的 787 訂單，帶動公司 5-7 年的航太零組件出貨能見度，沒有問題。

由於比較基期低，航太零組件前 5 月銷售年增近 50%；法人也看好，航太產品毛利率可從過去約 16% 左右提升至 20% 以上，成為挹注獲利的穩定動能。

而在工業應用方面，隨著電動自行車需求強勁成長，帶動零組件需求，高階自行車齒盤與減震器出貨暢旺，也帶動前 5 月業績成長達 20%。

時碩強調，目前汽車、工業應用和航太「三足鼎立是健康的」，可撐起整體營收。