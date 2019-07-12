〈組件廠打航太牌〉經寶Q3營收續創高樂觀 長期成長動能看航太、5G

在航太產業長期成長趨勢下，不少金屬精密零組件製造商近來積極切入航太領域，jpp-KY(經寶精密)(5284-TW) 表示，除併入法國二家子公司的營收，已規劃新的航太陽極處理廠，同時，4G 將逐漸往 5G 升級，有利通訊櫃業務擴展，而就短期來看，則受惠於貿易戰來自中國的轉單，在第二季單季合併營收創高後，第三季更加樂觀。

經寶今年航太事業展望樂觀，在收購法國 Agiliteam 集團的兩家航太精密零組件業者後，目前航太有 80% 以上營收來自 A320 和 A350 機種，其中，A320 訂單能見度達 8 年，而 A350 部分已通過客戶認證，今年將生產 56 種料號零件訂單，能見度達 5 年，法人樂觀看待，航太事業將成為經寶營收和獲利強勁成長動能。

經寶也說明，全新航太陽極處理廠設備已到位，下半年開始試機，且過去經驗是需耗時一年多取得認證，因此預計最快 2021 年可以投產。

另一方面，經寶指出，今年以來受惠美中貿易戰轉單效應，伺服器機櫃出貨大有斬獲，正持續拓展雲端、數位加值機和通訊櫃等業務，在有效推升 6 月合併營收創新高後，隨著雲端伺服器機櫃客戶積極接洽，已為客戶已建立好新自動化噴漆產線，第三季開始出貨，旺季更加樂觀。

經寶 6 月合併營收衝上 1.32 億元，月增 16.58%、年增 41.51%，創單月新高，上半年年增 23.79% 至 7.11 億元，法人樂觀預期，受惠中美貿易戰轉單效應，出貨給美系雲端客戶的商用伺服器整櫃機殼持續成長，再加上 4G 將逐漸往 5G 升級、航太事業成長空間龐大等正面因素下，下半年營收有望較上半年好，長期業績成長無虞。