〈美中全面開戰〉新關稅果迷很有感 分析師: iPhone恐再漲100美元

根據富國銀行調查顯示，川普新一輪關稅戰，將會真正開始衝擊美國消費者物價，新一波關稅戰由於影響範圍廣泛，玩具、服裝和消費者電子產品如: iPhone 等民生用品價格將會上漲。

分析師估計，新的關稅將會使蘋果 iPhone 再上漲 100 美元。

美國總統川普上週四 (1 日) 無預警宣布，9 月起將對中國剩下 3000 億美元商品課徵 10% 關稅。

iPhone 銷售一路下滑 (圖片: Investing)

蘋果 6 月 17 日致函美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)，蘋果稱 3000 億美元中輸美商品關稅，將涵蓋蘋果的所有主要產品，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 和 Apple TV，還包括蘋果顯示器和鍵盤等配件。

他們敦促美國政府不要對這些產品徵收關稅，因為這將導致蘋果對美國經濟的貢獻程度降低，同時也將衝擊蘋果的全球競爭力，然而川普卻推文表示，蘋果不會獲關稅豁免。

川普推文聲明蘋果不會獲得關稅減免 (圖片: 川普推特)

飄搖的消費者信心

經濟學家 Tim Quinlan 預測，通膨指數將會被最新一輪的關稅拉高，有可能再次重擊消費者信心。

Quinlan 表示前幾輪關稅戰，並未真正影響到消費者民生用品物價，反而是原物料生產線如鋼鐵和鋁等製造業成本，因為加徵關稅而大幅增加，民眾將對這波新關稅更有感。

據他聲稱，去年有 280 億美元的美國服裝、270 億美元的玩具和 140 億美元的鞋類進口來自中國，新一輪的關稅，「將會比以前更有意義地影響美國的通貨膨脹和消費支出。」Quinlan 說道。

Quinlan 估計，最新一輪的關稅至少會讓消費者物價指數，年增長 0.1 個百分點，部分價格緩解可能會是因為，供應商和進口商吸收成本增加。

但他寫道，大約 75% 的消費者物價指數，是不考慮關稅所得出的數據。商品佔剩餘的 25%，服裝佔總數的 2.3%，鞋類占 0.7%，玩具佔 0.2%。