涉不當奪取供應商智慧產權、蘋果遭日本公平交易委員會調查

日本《每日新聞》報導，根據日本公平交易委員會所實施的調查，美國蘋果 (AAPL-US) 要求與他們有生意往來的日企，須簽下契約以承諾將產品製造上所需的技術及知識免費提供給蘋果。

報導中指出，日企以侵犯智慧產權為由，要求在契約上作出修正。但是蘋果方面卻以解除雙方生意關係來作為威脅，拒絕在相關契約作出退讓。

(圖片：Investing.com)

日本公平交易委員會指出，這樣的行為有涉及違反獨占禁止法中所明訂禁止的「濫用優越地位」之嫌，目前正對相關事實進行了解當中。

而在每日新聞的另一則報導當中則提到，有證詞指出某家大型化學工業廠商在提供產品樣本時，蘋果提出要讓他們與關係企業可自由使用相關智慧產權的要求。

這並非蘋果首次在日本等國家涉嫌違反公平交易法，而過去蘋果與多國行動通訊業者間的獨占禁止法爭議，則似乎都已逐漸平息。去年 7 月與日本三大行動業者間的契約案子最後不了了之，與法國通訊業者間的不當契約則被處以 4850 萬歐元罰鍰，在南韓的 iPhone X 相關訴訟方面蘋果也申請了和解。

除了上述問題外，報導中也提到，蘋果因涉嫌在與日本 Yahoo 的手遊服務「Game Plus」間的交易上施壓，也遭受日本公平交易委員會的調查。

但是有別於行動通訊業者，蘋果的供應商們相對弱勢。而類似的案例，在今後也可能出現在其它國家。