紐約匯市—貨幣戰加劇 避險急加速！美元摔破98 人民幣爆7 日圓瑞朗狂飆

週二 (6 日) 美元指數延續跌勢，下跌 0.58%，不僅為連續第三天下挫，更一舉摜破 98 整數關卡，創兩周新低。美中貿易戰再升級，貨幣戰似乎將全面爆發，人民幣匯率「破 7」跌至逾十年以來新低，市場臆測美國總統川普可能正想辦法壓低美元。

境外人民幣暴跌一舉「破 7」，盤中 USD/CNH 最高來到 7.11698，人民幣創 11 年新低。中國人行行長易剛表示，近期全球貿易摩擦升級，8 月以來許多貨幣都呈現貶值，人民幣也受到影響，「這樣的波動，是市場驅動與決定的」。

易剛認為，從中國經濟的基本面或從市場供求平衡看，目前的人民幣匯率，都處於「合適水平」。並稱人行有能力維護外匯市場穩定。

不過此番談話，川普並不買單，直指中國「操縱匯率」。市場認為川普的目的，是想通過推特發文壓低美元匯價，其中包括對聯準會施壓，以降低利率引導匯率走低。

USD/CNH 日線 （來源: FXSTREET)

美國公布 7 月服務業 PMI 指數僅 53.7，低於前值的 55.1 也低於預期，指數創下 3 年新低，分項中包括企業活動、新訂單等都較前月下滑。先前公布之製造業指數也連續 4 隔月下降，反映企業普遍對於經濟前景保守。

企業商業活動放緩，也是 7 月聯準會降息時，最擔憂的問題。經濟成長風險加劇、美中貿易情勢升級，市場已不只期待聯準會 9 月再度降息，降息兩碼的預期大幅跳升。

最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日聯準會，降息 2 碼的機率，由 1.5% 暴升至 28.1%，降息一碼的機率，則降至 71.9%。維持利率不變的機率，完全沒有。十年期公債殖利率亦下跌 6.47% 至 1.735%，創 2016 年來最低，多方因素使美元走勢持續承壓。

USD INDEX 15 分鐘線 （來源: FXSTREET)

市場避險情緒持續高漲，推升瑞士法朗兌美元再飆 0.86%，USD/CHF 創下一個半月新低。日圓也同步走高，兌美元上揚 0.51%，USD/JPY 強勢衝破 106 大關卡，盤中一度來到 105.78，美元兌日元短短三天跌幅就超過 2.6%，若不記今年 1 月 3 日閃崩的低點，實已達 1 年半來新低水位。

日本財務省外匯主管 Yoshiki Takeuchi 就日圓強升表示：「穩定匯率很重要，如果日圓升值威脅到日本的經濟出口，日本將會準備好進場穩定匯率」。

USD/JPY 日線 （來源: FXSTREET)

截至週二 (6 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.51。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1202 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2140 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6757 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3211 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.95 日圓。