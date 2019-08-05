◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 永光化學 董事 陳定川 73,500,000 500,000 鉅額逐筆交易 敦吉 董事配偶 鍾正宏之配偶 6,984,559 30,000 贈與 鍾瀚陞 敦吉 董事配偶 鍾正宏之配偶 6,954,559 30,000 贈與 鍾宜恩 敦吉 董事 鍾正宏 14,623,965 10,000 贈與 鍾瀚陞 敦吉 董事 鍾正宏 14,613,965 10,000 贈與 鍾宜恩 敦吉 董事 鍾正宏 14,603,965 40,000 贈與 鍾辰宇 弘憶國際 法人董事代表人 葉佳紋 4,504,351 3,080,000 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 昇華 大股東利用他人名義持有者 悠準創業投資 853,000 853,000 一般交易 昇華 大股東 悠克國際 2,936,000 2,936,000 一般交易 均豪精密 董事 葉勝發 1,825,817 100,000 贈與 葉帝含 均豪精密 董事 葉勝發 1,725,817 500,000 贈與 呂靜真 寬魚國際 大股東 單雅文 20,553,522 3,553,522 轉讓私募股票 倪鳳驊 寬魚國際 大股東 單雅文 17,000,000 5,000,000 轉讓私募股票 陳由哲 寬魚國際 大股東 單雅文 12,000,000 7,000,000 轉讓私募股票 林禹時 訊達電腦 大股東 凌群電腦 5,924,909 1,496,000 一般交易 立端科技 經理人 王秀美 228,435 228,000 一般交易 是方 經理人 張霖棟 142,255 10,000 贈與 張皓愷 是方 經理人 張霖棟 132,255 30,000 贈與 羅翠玲 常珵科技 大股東 京凌電子 6,574,000 2,000,000 鉅額逐筆交易 3.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 弘憶國際 法人董事代表人 葉佳紋 27,610 4,504,351 1,800,000 未轉讓理由：股價不理想 4.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 昇華 大股東利用他人名義持有者 悠準創業 853,000 853,000 853,000 未轉讓理由：股價不理想 昇華 大股東 悠克國際 2,936,000 2,936,000 2,936,000 未轉讓理由：股價不理想 立端科技 經理人 王秀美 210,000 228,435 400,000 未轉讓理由：股價不理想