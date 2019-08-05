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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名           目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
永光化學 董事           陳定川       73,500,000   500,000 鉅額逐筆交易
敦吉     董事配偶       鍾正宏之配偶  6,984,559    30,000 贈與         鍾瀚陞
敦吉     董事配偶       鍾正宏之配偶  6,954,559    30,000 贈與         鍾宜恩
敦吉     董事           鍾正宏       14,623,965    10,000 贈與         鍾瀚陞
敦吉     董事           鍾正宏       14,613,965    10,000 贈與         鍾宜恩
敦吉     董事           鍾正宏       14,603,965    40,000 贈與         鍾辰宇
弘憶國際 法人董事代表人 葉佳紋        4,504,351 3,080,000 一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分               姓名           目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
昇華     大股東利用他人名義持有者 悠準創業投資    853,000   853,000 一般交易
昇華     大股東                   悠克國際      2,936,000 2,936,000 一般交易
均豪精密 董事                     葉勝發        1,825,817   100,000 贈與         葉帝含
均豪精密 董事                     葉勝發        1,725,817   500,000 贈與         呂靜真
寬魚國際 大股東                   單雅文       20,553,522 3,553,522 轉讓私募股票 倪鳳驊
寬魚國際 大股東                   單雅文       17,000,000 5,000,000 轉讓私募股票 陳由哲
寬魚國際 大股東                   單雅文       12,000,000 7,000,000 轉讓私募股票 林禹時
訊達電腦 大股東                   凌群電腦      5,924,909 1,496,000 一般交易
立端科技 經理人                   王秀美          228,435   228,000 一般交易
是方     經理人                   張霖棟          142,255    10,000 贈與         張皓愷
是方     經理人                   張霖棟          132,255    30,000 贈與         羅翠玲
常珵科技 大股東                   京凌電子      6,574,000 2,000,000 鉅額逐筆交易

3.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名   未轉讓股數  持有股數  申報股數
弘憶國際 法人董事代表人 葉佳紋     27,610 4,504,351 1,800,000
未轉讓理由：股價不理想

4.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分               姓名     未轉讓股數  持有股數  申報股數
昇華     大股東利用他人名義持有者 悠準創業    853,000   853,000   853,000
未轉讓理由：股價不理想
昇華     大股東                   悠克國際  2,936,000 2,936,000 2,936,000
未轉讓理由：股價不理想
立端科技 經理人                    王秀美     210,000   228,435   400,000
未轉讓理由：股價不理想
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