【華冠投顧】中國禁買農產品、貿易戰爭沒在怕

大盤趨勢》

繼上周美國宣佈自 9 月份開始，對中國祭出 3 千億的關稅之後，中國在今天也傳出，將禁止各省級政府，對美國採買大豆產品。消息一出，台股轉而續跌向下，不是因為農產品很重要，而是因為中國不懼美國打壓，貿易戰將會走到底。基於這樣的態度，市場認為中國擺明走自己的路，即便美國的關稅再向上調升，中國也不會改變堅決的態度。

中方的角度來看，先前的寬鬆政策，已經收到了初步的功效。而中國華為在其它的國家的建置，也得到了不錯的結果。這些結果是中國不理美國的主要理由，也是中國決意打到底的關鍵支撐點。不過，美國仍堅持課徵關稅，背後的原因就是，害怕中國的科技，如果沒有採取適當的措施，將會在未來超越美國，成為美國最大的對手，因此，這個時間點不打貿易戰，未來可能就沒有機會了。

台股方面則因台股是外銷售出口國，基於兩強相爭的過程中，台灣自然是無法避免受到影響。而前波低點出在 5 月份，市場也在觀察這個低點是否能夠守的住。如果這個支撐守不住，則不排回測年初一月的低點。不過，美方將日期押在 9/1，代表這後續仍會有轉圜的空間，營收獲利成長的好股票，逢拉回不妨多加留意。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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