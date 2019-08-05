【華冠投顧】盤後分析：台股持續下跌 未見止穩訊號

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

今天台股再重挫 125 點，短短 5 個交易日高低差已經來到 500 點之多，非常慘烈。上週二我公開提醒投資朋友要「班師回朝」，只是不知道有多少投資朋友和我們會員一樣可以避開 4、500 點的跌幅。

回顧上週市場上的 LINE，無非只有三類訊息：其一是要你持股續抱不要殺低，結果自然是越套越深；其二是一再猜底要你攤平，導致虧損不斷擴大甚至融資已面臨追繳；其三就是每天去追逐盤面上少數大漲的股票然後在 LINE 上面腥腥作態，結果隔天掉下來被迫停損再馬上換股當作沒事。

我自 5 月底以來一路請大家作多，甚至提供兩份資料幫助大家，直到上週二我才請大家務必股票換鈔票，因為我看到兩個不尋常的現象即當天下跌家數將近 1200 家，同時大跌逾 5% 者將近 40 家之多。而且不僅週二當天而已，之後的每一天我都不斷耳提面命，只是忠言往往逆耳，又有多少人聽得進去呢?

【操作策略】

即使台股跌跌不休，但短線上還是有資金避風港可以短作，那就是我在經濟日報上所分享的烯土概念股和資產營建股，今天佳龍 (9955) 大漲 9.2%、中釉 (1809) 大漲 7.6%、金益鼎 (8390) 大漲 5%，此外冠德 (2520) 大漲 4.8%、遠雄港 (5607) 上漲 2.7%。

不過這兩個族群對大多數投資人來說都太過冷門興致缺缺，而且現在也只能短線操作當作資金避風港，小買一些賺點零用錢，大部分的資金還是要等待台股要止穩向上後才能大軍壓境。

現階段還是不能心急要等待良機，也不要預設台股低點在哪，很多人為什麼在上週會一路接刀子，就是犯了猜底這樣的大忌。市場永遠是對的，所以只有等市場出現短底訊號後，進場作多的勝算才會高，而且我私心地希望台股可以跌重一些，這樣會員才有更低的買點彎腰撿鑽石。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。