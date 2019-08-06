

◆盤勢分析

1. 人民幣兌美元匯價 5 日跌破人民幣 7 元關鍵心理關卡，為近 11 年低點，美國財政部宣布將中國指定為匯率操縱國。美中貿易戰火猛烈，川普抨擊中國貨幣操控，中國宣布暫停採購農產品，並擬加徵關稅，恐慌指數 VIX 衝高 39.64%，貿易敏感股波音與蘋果領頭下殺，蘋果下跌 5.23%，週一美股下跌，跌幅介於 2.90 至 4.36％，美股四大指數短期進行修正。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2)均線：支撐為年線 (約在 10,380 點) 附近，壓力為季線 (約在 10,650 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超賣區，短線回檔但醞釀反彈。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為半年線 (約在 138 點) 附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值位處超賣區附近，短線回檔但醞釀反彈。近期法人著墨較深的族群包括 PA、PCB。散熱、記憶體、IC 設計、太陽能等。

4. 觀盤重點：加權指數季線由支撐轉成壓力，支撐則下移至年線附近，操作上可提高非電族群比重，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸等，近期公佈半年報及 7 月營收較佳個股也可留意。

5. 在美國總統川普發起新一波「關稅戰」後，週一 (5 日) 人民幣貶破 7 關卡，在美國總統川普推文抨擊中國貨幣操控後，美國財政部於盤後時段，宣布將中國指定為匯率操縱國，這是美國自 1994 年以來正式將中國列入匯率操縱國。

6.《路透社》週一 (5 日) 引述消息人士報導，中國正計畫對上海自由貿易區取消所有關稅，並簡化一系列外貿程序，希望在美中貿易戰駁火之際，建立自由貿易領頭羊的地位，但外界預料，鑒於香港反送中事件，中國此舉將推助上海，撼動香港亞洲金融中心的地位。

7.3008 大立光昨（5）日公布 7 月合併營收 54.73 億元，月增 34%，為十個月來高點，優於市場預期。大立光表示，7 月營收大幅成長，主要受惠客戶新機進入拉貨期，目前產能滿載，看好 8 月業績優於 7 月。

8. 兩大銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、聯茂（6213）昨（5）日公告 7 月營收同創新高。台光電 7 月營收約 23 億元，月增 14%；聯茂 21.15 億元，月成長 7.1%，二家公司受惠不同終端應用需求以及人民幣貶值效益，儘管國際市場雜音頻傳，兩家重申看好本季傳統旺季表現。

9. 受惠客戶拉貨力道增強，砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（5）日公告 7 月營收 20.05 億元，月增 12.8%、年增 44%，創歷史新高。受惠產業旺季加持，穩懋本季產能將達滿載，估計營收季增三成。

