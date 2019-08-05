台幣爆天量重挫逾2.5角 央行暗示會進場維持秩序

人民幣兌美元今 (5) 日貶破 7 元關卡，貶幅多達 1.3%，衝擊亞洲股匯市表現，台股加權指數續跌 125 點至 10423 點，台幣更是爆出 2009 年 10 月 2 日以來單日成交大量並重挫 2.52 角，以 31.628 元作收，貶幅 0.8%，在亞幣中貶勢僅次於人民幣，而台灣央行雖不鬆口，但也指出，若市場有不規則因素，會進場維持秩序，暗示有出手調節。

央行外匯局長顏輝煌表示，央行匯率政策即是，在管理浮動匯率制度下，匯率由市場供需決定，但若有不規則因素，如短期資金大量進出、預期心理等，導致匯率過度波動，會進場維持秩序。

由於今日台北外匯市場爆出巨量，很明顯是央行所稱的「不規則因素」，可解讀央行表態進場調節，因此，台幣今日一度重挫至全日最低點 31.65 元，隨後就收斂跌幅。

台幣今日以 31.43 元、貶值 5.4 分開出後，最低來到 31.65 元，貶值多達 2.74 角，終場兌一美元以 31.628 元作收，貶值 2.52 角，貶幅 0.8%，台北外匯經紀公司成交值 21.64 億美元，創 2009 年 10 月 2 日以來單日最大量，全日高低價差 2.3 角。

顏輝煌說，台幣和國際連動性很高，今日重挫主要是國際盤，隨著外資匯出，整體亞幣大幅走弱，不過，他也強調，國內流動性很充裕、運作順暢，提醒市場「不用擔心，央行會隨時關心國際金融市場動向，有信心維持穩定」。

央行統計，今日人民幣貶幅 1.3%，台幣貶 0.8%，澳幣貶 0.63%，星元貶 0.4%，泰銖貶 0.19%，反觀日圓飆升 0.92%。