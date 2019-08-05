〈每日外資外匯觀點〉九月降息預期急速升高 美元恐被打入冷宮？

市場對貿易戰升級的擔憂加劇、且對聯準會 9 月降息的預期升溫，美元持續承受壓力，周一美元指數跌一度跌破 97.9，避險資產日圓及黃金受到追捧，離岸人岸幣跌破 7 大關，最大跌幅甚至接近 2%。

美元指數日 K 線圖。（來源：新浪財經）

美國上周五公布非農就業數據，顯示七月就業人口增加 16.4 萬人，較六月成長放緩，BMO Capital Markets 外匯策略全球主管 Greg Anderson 表示，從非農數據整體來看，對於美元而言是個小利空，並且認為非農數據將加強美國九月降息的理由。

芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，聯準會九月降息的機率為 98.1%，較一周前的 56.2% 大幅上升。

另一方面不利美元走勢的則是貿易戰升級的情勢，美國 9 月 1 日將對 3000 億美元中國進口商品加徵 10% 的關稅，中國商務部強列表達不滿，並回應，中方將不得不採取必要的反制措施。

周一人民幣兌美元中間價跌破 6.90，為去年 12 月以來首次；美元兌離岸人民幣周一亞洲盤突破 7.1，最高來到 7.1105，創下 2010 年以來新高。

離岸人民幣日 K 線圖。(來源：新浪財經)

東方證券首席經濟學家邵宇表示，短期內人民幣匯率低迷可能還會持續，目前看來，中國央行對人民幣態度是希望保持彈性，對人民幣貶值容忍度可能提高。

在歐元方面，澳盛銀行表示，全球貿易成長放緩是歐元區製造業趨弱的主要原因，歐盟當局可能不願意接受在歐美貿易談判進展中，歐元出現實質性貶值。

外匯網站 Dailyfx 指出，歐元兌美元跌破關鍵支撐價位後，從月線來看，下檔支撐位於 1.10，甚至下看到 1.05。