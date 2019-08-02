〈美祭中新關稅〉貨幣戰來了？川普說關稅可至25% 人民幣狂貶逼近7關卡

中美貿易協商談不攏，今 (2) 晨美國總統川普宣布，再對中國開刀，宣布新一輪關稅，並稱中國意圖壓抑人民幣，人民幣聞訊後急貶，USD/CNH 逼近 7 的整數關卡。

USD/CNH 日線 (來源: FXSTREET)

川普宣布，對剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品，將徵收 10％ 關稅，新一輪關稅將於 9 月 1 日起實施。川普相信，中國想達成貿易協議，但是「行動速度不夠快」。

川普並稱，在關稅上他可以做得更多，未來關稅也有可能再提高至 25%，端看中國與美國的談判進展狀況。且在雙方協議完成之前，都將持續對中國增課關稅。

針對人民幣，川普也表達不滿，認為中國壓抑匯價，讓人民幣貶值，似乎意圖在抵銷關稅所帶來的衝擊。

人民幣聞訊後，再度下挫，境外人民幣兌美元狂貶近 0.9%，USD/CNH 盤中一度來到 6.96773，創下 1 年以來的新低紀錄。

市場認為，最新一輪的關稅戰，可能已經演變成全面性的貨幣戰，人民幣是否貶破「7」的整數關卡，再度成為熱議焦點。

貿易戰以來，人民幣尚未貶破 7 的心理關卡，市場認為，人民幣匯率若貶超過 7，將會使得外國投資者加速拋售人民幣資產。同時可能延緩資本流入中國，對人民幣的匯價支撐，也將進一步遭到破壞。

人民幣下跌，通常也將伴隨股市的修正。從過去的經驗來看，2015 年人民幣震盪貶值，引發了市場對於中國經濟硬著陸的擔憂，同時也反應在股市的恐慌上。分析師認為，如果貶幅大幅超出市場預期，那麼對於全球貿易平衡將帶來更大的影響。