美中貿易休兵期 瑞銀：未來一年內人民幣貶破7機率大

美中貿易戰雖暫時休兵，預期可望使人民幣匯率短期內保持穩定，但因雙方並未關稅問題與華為禁令達成進展，瑞銀預期，未來 12 個月內美元對人民幣匯率升破 7 機率不小，區間波動約在 6.7 元到 7.1 元左右。

根據瑞銀預估，美中如果達成貿易協議，因貿易戰對於中國經濟不確定性消除，因此預估美元兌人民幣可能在 6.4–6.7 區間震盪；但若貿易戰緊張局勢升級，將使人民幣面臨貶值壓力，預估美元兌人民幣將升破 7.0 關卡並進一步升破 7.1 到 7.3 區間。

瑞銀表示，6 月底的 G20 峰會美中兩國雖協議將重啟談判，消息一出激勵風險性資產大漲，境內外股票漲幅約 1~2%，美元兌人民幣匯價約 6.8 元。

瑞銀指出，美中並未在關稅與華為禁令等關鍵問題取得進展，顯示貿易休兵只是暫時停火而非局勢緩和，研判美中只是避免局勢升溫而休兵，雙方勢將經歷長時間的停戰階段。

瑞銀分析，在聯準會可能降息、中國進一步量化寬鬆，以及陸股科創板可望讓中小型科技業更多融資管道，上述利多因素可望推升陸股上漲，人民幣將在 6.7 至 7.1 區間內波動，但考量美中短期內達成協議可能性不大，因此美元兌人民幣貶值空間有限，且聯準會立場寬鬆也會壓抑美元升幅。