台股盤中－連2日重挫逾百點 回測10400點及年線大關

台股今 (5) 日持續到美國將啟動新一輪關稅的消息影響，指數震盪走弱，蘋概三王股價全倒，蘋概股一片慘綠，指數盤中下挫逾百點，跌破 10500 點大關，連 2 日已跌掉 300 多點，今日估量約 1250 億元左右。

蘋概三王今日股價持續下挫，台積電盤中下挫逾 2%，鴻海更重跌 3.8%，大立光午盤前也紅翻黑，三王表現不振下，可成、和碩、英業達、台達電、廣達等與蘋概相關的個股，股價全數走弱。

在台積電無力下，今日半導體族群股價也一片綠油油，IC 設計創意重挫逾 8%、矽力 - KY 重挫約 6%、聯詠也下挫半根跌停、虹冠電、信驊、立積等，股價都有逾 4% 跌幅，另外半導體設備致茂也跌近 5%，晶圓代工大廠聯電、世界，也跌 2-3%。

面板相關族群今日表現同樣弱勢，群創受到董事王志超轉讓持股過半自然解任的利空消息影響下，今日重挫約 6%，彩晶也跌逾半根跌停，友達、TPK-KY、晶采等也有 2% 跌幅。

台股大盤雖重挫，仍有族群逆勢表態，自行車雙雄巨大、美利達等，雙雙逆勢上漲逾 2%；5G 族群中的網通廠智邦，也上漲近半根漲停，砷化鎵大廠穩懋也力守紅盤；被動元件大廠國巨更也拉出半根漲停，華新科也同步走揚。

法人分析，受到美中貿易戰情勢急轉之下，短期恐向下回測年線與萬點關卡，近期仍得關注 9 月中美再次談判的結果外，由於貿易戰對美國相對殺傷力也越來越大，或許有機會出現轉圜的餘地。