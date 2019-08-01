央行Q2理監事會議紀錄 熱烈討論降息影響 貨幣政策有三個考量

台灣央行今 (1) 日公布第二季理監事會議議事錄摘要，全數理事一致同意維持政策利率不變，不過從會議記錄可看到，多位理事均提出降息後的貨幣政策有效性問題，更有理事直指，日本央行維持寬鬆貨幣政策近 30 年來，經濟仍未改善，顯示央行理事們憂心長期低利率，強調應先保留政策空間，但也不認為，目前國際不確定因素籠罩下，有升息空間。

央行議事錄中可看到，全體理事均贊同政策利率維持不變，主要是基於三個考量，包含國際經貿前景不確定性高、國內經濟成長動能和緩，及通膨展望平穩等考量。

其中，有位理事表示，美中貿易衝突對國內景氣帶來很大不確定性，在當前和未來物價均穩定的情況下，央行宜維持政策利率不變，採行寬鬆貨幣政策，並持續協助廣大中小企業融資，發揮安定效用。

另位理事認為，考量當前國際經濟情勢存在諸多不確定性，國內經濟情勢傾向低迷，加上主要國家大致維持政策利率不變的情況下，宜靜觀其變。

也有理事支持利率維持不變，原因是小型開放經濟體的國際資金自由流動，因此，貨幣政策的變動，將影響台幣和主要貿易國間匯率的穩定，要制定貨幣政策，宜密切關注美國和主要競爭對手國的貨幣政策走向、以及其匯率變動情形。

另位理事表示，國內利率已在低檔，若再調降政策利率，激勵經濟效果不佳，無降息理由，同時，由於國內經濟成長相對穩定，物價也平穩，加上國內外不確定性增加，也無調升政策利率的理由，因此目前維持政策利率不變是最佳決策。

還有理事認為，儘管美中貿易衝突可能擴大，部分央行開始調降政策利率，但考量國際經貿不確定性高且起伏大，建議先保留貨幣政策空間，等未來須要時再調整利率。

有理事舉例，日本央行自 1992 年以來，考量經濟不景氣，維持寬鬆貨幣政策，惟 30 年來經濟仍未改善，顯示貨幣政策短期效果不佳，長期低利率恐有不利影響，因此，央行決策過程宜同時考量短期因素並觀察長期因素。

另位理事則表示，日本自 1992 年以來數次採行寬鬆貨幣政策和擴張性財政政策，但日本經濟逢反彈之際多遇不利事件，並存在結構性因素，導致僅產生部分效果。

有位理事指出，目前國內利率已低，若聯準會降息，仍須思考降息的效果，貨幣政策的有效性問題，部分來自利率已低；而即便美國降息，制定貨幣政策仍應考量對民間消費及超額儲蓄的影響，央行可考慮與其他部會的政策密切搭配，讓貨幣政策可能有多一點發揮空間。