美股除了貿易戰負面消息 你更該關注財報走弱

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 宣布降息，以及美國總統川普 (Donald Trump) 宣布要對中國輸美 3000 億美元關稅加課 10% 關稅後，美股便迎來了震憾的一週，然而雖然 Fed 降息與貿易戰升溫對市場來說至關重要， 但仍有一件事情足以影響美股後市，那便是糟糕的美股財報。

據高盛 (Goldman Sachs) 研究數據顯示，以第二季財報來看，S&P 500 企業獲利低於市場預期，那麼這些企業股價平均下跌 3%，若企業財報優於市場預期，則企業股價平均上漲 1.43%，兩者利差高達 4 個百分點，創下 2012 年以來的最大分歧。

錯失與緊跟收益消息的股市反映 (圖片: www.bloomberg.com)

這兩者之間的差異表明，即使貿易戰與 Fed 降息仍占據市場主導地位，但正確的選股仍然具有影響力，但是市場仍憂慮，S&P 500 獲利放緩的趨勢，可能擴大到其他的優質個股。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 對此表示：「目前投資者擔憂的情緒濃厚，他們很焦慮，並正在尋找出售的理由。」「若獲利預期已經降低，但你又錯過這些調降財測的消息，你可能會受到市場懲罰。」

如果投資人所做的只是緊盯市場的表面，那麼你很可能會丟失一些關鍵資訊。

舉例來說，廣義上講，股票與貨幣政策、貿易政策的每個轉折點都有一定關聯。在 Fed 主席鮑爾指出降息是「週期中期調整」之後，S&P500 指數聞聲大幅下挫，同時在川普表示將對中國商品徵收新關稅後，S&P 500 又再次下跌。

在這些市場消息中，投資人很容易就忽略了財報與財測的重要性。

即使在上週下跌之後，S&P 500 指數今年仍上漲了 17%，儘管財報上沒有利潤增長可言，同時估值以十年來最快速度擴張，這暗示了若未來 Q3 美股財報獲利進一步衰退，美股恐怕仍有進一步的修正空間。

根據美國銀行 (Bank of America) 的估計，川普計劃對額外 3000 億美元的中國商品徵收 10% 的關稅將使 S&P 500 指數的利潤增長減少 60 至 70 個基準點，起因於投入成本上升，以及企業信心減弱。

美股公司正在下修財測展望，據彭博數據顯示，美股企業 Q3 財測裡，超過一半的數據低於分析師預期，這是 2015 年以來的最差水平。

許多公司減弱了預期指引 (圖片: www.bloomberg.com)

紐約梅隆財富管理公司 (BNY Mellon Wealth Management）投資策略總監 Jeff Mortimer 表示，估值上升和收益惡化的結合可能會給股市帶來麻煩。該公司管理著約 2530 億美元。

「有些股票已經偏離他們的走勢」他說。「當一切成真時，便會出現拉回」

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