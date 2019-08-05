距蘋果發表新iPhone僅剩一個多月 但市場卻只關注明年的5G新機？

在 iPhone 銷量持續下滑的同時，關於 2020 年 iPhone 上的 3D 攝像系統和搭載 5G 之傳言，也越來越受到市場關注，眾所期盼 2020 年的 iPhone 可以力挽銷量不振之局面。

距離 2019 年 iPhone 推出還有一個多月的時間，但目前市場卻反而充斥著 2020 年 iPhone 傳言。

近日，蘋果分析師郭明錤即發文表示，預計 2020 款 iPhone 手機中的兩款將在手機背面配備一個新的飛時測距相機鏡頭。該裝置類似手機正面臉部 ID 的 current True Depth camera system 裝置，除了將使用不同類型的技術，亦可以允許來自更遠距離的 3D 地圖。

郭明錤指出，這將顯著改善 iPhone 擴增實境的應用，並將肖像模式等某些相機功能提升到新的水平；之前市場有關 iPhone 的傳言已多次提到 ToF 技術，但沒有具體說明有多少 2020 款 iPhone 配備這種技術。

而今年的 iPhone 11 和 iPhone 11 Max，則預計將在後面安裝一個三鏡頭陣列，其中包括一個新的超廣角鏡頭；新一代 XR 則可能增加超廣角鏡頭，但不包括第三款長焦鏡頭。

隨著對 2020 年 iPhone 系列的 5G 支援預測，郭明錤也進行了調整。上個月，郭明錤表示，傳聞中的三款 iPhone 型號中只有兩款具有此類功能，但郭明錤在最近的報告中調整了預測，郭明錤 2020 年三款新 iPhone 都將支援 5G，目前尚不清楚的是，是否會以較低的價格出現第四種非 5G 產品。

全新 iPad，MacBook 和 10 月的發布行程：

蘋果 (AAPL-US) 可能正準備在今年年底之前推出新一批 iPad。根據 AppleInsider 本週的一份報告，該公司已經向歐亞經濟委員會註冊了兩個新的型號，這是該產品在該地區市場推出產品之前的必要程序。

蘋果在過去幾個月裡已經提交了五個型號，總共有七個新號碼。然而，這並不一定意味著將會有七種完全不同的 iPad，而可能是同一種不同功能組成的 iPad。

型號也可以指屏幕尺寸，LTE 和 Wi-Fi 型號以及存儲器選項的不同變化。之前有傳言稱蘋果可能推出擴編後 (或兩款) 的 iPad Pro，甚至可能是更便宜的 iPad。

蘋果很少在 9 月的 iPhone 活動中推出新的 iPad，因此可能會在 10 月推出。另外，市場傳出，蘋果可能推出一款高端 16 英吋筆記本電腦，搭載的顯示器解析度更高，但價格更低。

蘋果第三季度盈利報告看似對 iPhone 不利，卻對公司有利

蘋果最新的財報報告相當詭譎。一方面，iPhone 的銷售額繼續下降了 12％，但另一方面，該公司幾乎所有其他類別的銷售額都出現了創紀錄的增長。 該公司的整體盈利也有所下降，但收入成長卻超出了分析師的預期。

蘋果的 CEO Tim Cook 在收到財報後與投資者的電話會議中說：「這是我們有史以來最傑出的六月季度」 其服務收入（Apple Music，iTunes，iCloud）增長了 13％，達到 115 億美元，一旦蘋果推出其新的影視串流服務 Apple TV Plus 及其遊戲服務 Apple Arcade，這一收入可能會繼續成長。 這也是蘋果可穿戴設備，家居和配件類別的強勁季度，成長了 48％，達到 55 億美元。 而 iPad 和 Mac 的銷量也都在成長。

Apple Card 將於 8 月到位

在甫結束的蘋果財報發布會上，除了公司營運狀況以外，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 還透露了 Apple Card 的發布日期，庫克表示，與高盛 (GS-US) 合作的 Apple 信用卡將於 8 月份到貨，但庫克並沒有提到確切的日期。

Apple 與高盛 (Goldman Sachs) 和萬事達卡 (Mastercard)(MA-US) 合作，並將提供數位和實體信用卡作為交易用途，數位版本將存儲在錢包應用程式中以進行移動交易，而實體卡將由鈦製成，可用於尚未使用 Apple Pay 的地方。

庫克還表示，Apple Pay 現在每月交易達 10 億次，是去年同期的兩倍，Apple Pay 目前已可在 47 個市場上使用，也將在今年稍晚時在波特蘭，紐約和芝加哥等城市的公共交通中推廣。