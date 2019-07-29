〈每週CFTC報告〉投機者看多美元情緒上揚 原油看漲部位急降

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (26 日) 公布數據，截至 7 月 23 日當週，大型貨幣投機者在美元指數期貨市場加碼看多，認為預期中的美國降息不至於讓美元走弱。

數據顯示，投機者和避險基金交易的非商業美元指數期貨，本週淨多單增加 1796 口，至 29128 口，是連續第 4 週增加，過去 10 週內，有 7 週看漲增加，目前美元指數的多頭部位，已經來到 4 月 9 日以來最高。

美元指數持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 雖然表態可能進行「預防性」降息，市場對聯準會本月降息的預期機率為 100%，理論上此舉有助美元走低，但由於美國之外，全球均充斥降息預期，使美元指數不挫反升，並在上週五隨著優於預期的 GDP 數據，衝上 98 關卡。

其他貨幣

其他貨幣中，本週仍以加幣最被看好，淨多單加 6.8 萬口，多頭部位連續第 5 週看漲，來到 2018 年 2 月 13 日以來新高。當前一籃子貨幣中，僅美元指數、加幣及墨西哥披索，處看漲情緒。

主要貨幣持倉 (圖表取自 countingpips.com)

紐西蘭幣雖然仍被看空，但連續 5 週空單減少，在 6 月 18 日淨空單來到 2.4 萬口高點之後，已經減到僅 1.2 萬口。同樣，澳幣雖然弱勢，淨空單也已經連續 4 週減少，並減至 5 萬口之下，是今年 4 月中以來看跌水準最弱的時刻。

黃金

大型貴金屬投機者本周繼續增加黃金期貨的看漲部位，淨多單增加 5749 口，至 251250 口，淨多單已經連 6 週超過 20 萬口。

黃金持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

在過去 8 週中，投機者有 7 週增加多頭部位，8 週以來已增加超過 16 萬口的淨多單。

原油

大型投機者本週減少 WTI 原油期貨的看漲部位，多單減 2.5 萬口，至 39.7 萬口。

WTI 原油期貨 (圖表取自 countingpips.com)

經前一週看漲部位急升 3.3 萬口之後，本週投機者立場劇變，投機者依然看漲，但淨多單又減至 40 萬口以下。

美國 10 年期公債

數據顯示，投機者非商業期貨合約淨空頭連兩週增加，本週增 3.3 萬口，至 38.0 萬口，持續看跌 10 年期公債。

10 年期美債持倉 (圖表取自 countingpips.com)

自 2017 年 12 月以來，公債一直處於看跌的情緒，淨空單在 2018 年 9 月 25 日來到創紀錄高點 75.6 萬口，之後看跌空單一路減少，但整體仍然偏空。