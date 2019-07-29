〈每週CFTC報告〉投機者看多美元情緒上揚 原油看漲部位急降

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (26 日) 公布數據，截至 7 月 23 日當週，大型貨幣投機者在美元指數期貨市場加碼看多，認為預期中的美國降息不至於讓美元走弱。
數據顯示，投機者和避險基金交易的非商業美元指數期貨，本週淨多單增加 1796 口，至 29128 口，是連續第 4 週增加，過去 10 週內，有 7 週看漲增加，目前美元指數的多頭部位，已經來到 4 月 9 日以來最高。
美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 雖然表態可能進行「預防性」降息，市場對聯準會本月降息的預期機率為 100%，理論上此舉有助美元走低，但由於美國之外，全球均充斥降息預期，使美元指數不挫反升，並在上週五隨著優於預期的 GDP 數據，衝上 98 關卡。
其他貨幣
其他貨幣中，本週仍以加幣最被看好，淨多單加 6.8 萬口，多頭部位連續第 5 週看漲，來到 2018 年 2 月 13 日以來新高。當前一籃子貨幣中，僅美元指數、加幣及墨西哥披索，處看漲情緒。
紐西蘭幣雖然仍被看空，但連續 5 週空單減少，在 6 月 18 日淨空單來到 2.4 萬口高點之後，已經減到僅 1.2 萬口。同樣，澳幣雖然弱勢，淨空單也已經連續 4 週減少，並減至 5 萬口之下，是今年 4 月中以來看跌水準最弱的時刻。
黃金
大型貴金屬投機者本周繼續增加黃金期貨的看漲部位，淨多單增加 5749 口，至 251250 口，淨多單已經連 6 週超過 20 萬口。
在過去 8 週中，投機者有 7 週增加多頭部位，8 週以來已增加超過 16 萬口的淨多單。
原油
大型投機者本週減少 WTI 原油期貨的看漲部位，多單減 2.5 萬口，至 39.7 萬口。
經前一週看漲部位急升 3.3 萬口之後，本週投機者立場劇變，投機者依然看漲，但淨多單又減至 40 萬口以下。
美國 10 年期公債
數據顯示，投機者非商業期貨合約淨空頭連兩週增加，本週增 3.3 萬口，至 38.0 萬口，持續看跌 10 年期公債。
自 2017 年 12 月以來，公債一直處於看跌的情緒，淨空單在 2018 年 9 月 25 日來到創紀錄高點 75.6 萬口，之後看跌空單一路減少，但整體仍然偏空。