鐵礦砂價格快速滑落 走勢已轉為熊市

鐵礦砂在走勢突然逆轉之後，已經迅速來到熊市。據《彭博》報導，鐵礦砂雖然上半年飆漲，但下半年受到美中貿易戰演變為貨幣戰、供應大增而需求走軟之下，跌勢也加快。

根據 Mysteel Global 的數據，基準鐵礦砂現貨已經跌至 99.50 美元，較上個月觸及的 5 年高點，跌幅已達 20%，來到熊市的標準。

(圖表取自彭博)

人民幣在週一貶破 7 之後，貿易戰明顯升級，並有轉為貨幣戰之虞，川普政府於週二，正式將中國列入貿易操縱國，不利鐵礦砂價格前景。另一方面，全球供給量上升，大陸港口庫存增加，價格因而下挫。

中國央行週二 (6 日) 所定的中間價，跌幅稍強與預期，幫助人民幣趨穩，原本應有利於大宗商品價格，但鐵礦砂仍持續下跌。

澳盛銀行分新師表示，在潰壩意外一段時間後，淡水河谷 (Vale SA) 計畫恢復更多的供應能力，意味著供給的上升，加上貿易緊張局勢打擊需求，均造成鐵礦砂價格下滑。

在新加坡上午 10:58，9 月鐵礦砂期貨價格下跌 1%，至每噸 94.85 美元。連帶打擊礦業股，力拓集團和必和必拓集團的股票在雪梨延續下跌，僅 Fortescue Metals Group Ltd. 股價上漲。

鐵礦砂價格回落至 100 美元以下，已受到銀行和一些鋼廠的廣泛關注。摩根士丹利預測，第四季價格將跌至每噸 90 美元。

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