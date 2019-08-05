靜待止跌訊號！反彈強弱先看「88」

進入農曆 7 月，金融市場也不平靜，美國總統川普的放話攻勢，加上外資股匯市雙殺，台股也難逃接連摜破季線、半年線。短線上，盤勢已淪入空方掌控，盤面要回穩，需靜待止跌訊號，而短線反彈強弱，先看「88」! 大盤為 10588 點，台指期則是 10488 點，關鍵點位為 10441、10488、10525 點。

大盤以跳空方式跌破季線，10500 點關卡能否守穩，關鍵為 10488 點，如能撐住 10488 點，還有機會保住 10500 點關卡，多頭必須站穩 10525 點，才有機會往 10566、10588 挑戰，站穩 10588 點，才有機會收復 10600 關卡，與 10621 點半年線，如 10488 點棄守，則需提防續往 10441、10400 整數關卡回測，如再失守 10393 點，恐將續往 10347 點尋求支撐。

台股要止跌，必須 3 日不破低，並站回 5 日均線，由於目前 5 日均線仍在急速下彎中，要演出一日反轉，難度相當高，短線上先以 10588 為觀察重點，要能先站回 10588 點，多頭的反攻力道才有看頭，否則反彈力道仍屬偏弱。在台指期部分，短線上面臨 10400 點關卡保衛戰，多頭要有像樣的反彈，必須站回 10488 點，否則盤勢行進與節奏，仍在空方掌控中。

大盤要止跌，短線上必須冀望半導體與蘋概股，大立光明日除權後的走勢，將是重要關鍵。而半導體族群部分，能否因日韓貿易戰而受惠，成為吸引外資回頭台股的標的，則是短線上台股能否儘速止跌的契機。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)