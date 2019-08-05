【運達投顧】台股行情路況短線將往下看法不變

◇華爾街貿易恐慌情緒蔓延，債券價格飆高殖利率飆低

美股美中新一輪關稅戰即將開打，華爾街貿易恐慌情緒蔓延，債券價格飆高殖利率飆低，終場美股道瓊指數下滑 98.41 點。

(一) 貿易戰歷程:

◇6/28 日本 G20 峰會週五 (28 日) 即將登場，為期兩天，而備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行。

◇7/1 中美貿易重新回到談判桌，美國總統川普的亞洲之行讓美中貿易戰局面逆轉，他和中國國家主席習近平達成共識，將繼續恢復美中貿易談判，也允許華為向美國供應商購買無國安顧慮的元件。

◇7/9 中美貿易談判重啟，美將獲免中國 110 項輸美商品關稅。

◇7/16 美國政府可能最快在兩周內讓美企恢復供貨華為，象徵美國總統川普加快對華為鬆綁的速度。

◇美中之間的面對面談判將於 7/29 展開 3 日談判，美國代表團將由貿易代表萊特海澤領軍。

◇美中貿易代表週二 (30 日) 於上海重啟貿易談判，美中相互放話引發緊張局勢急速升溫，中方不急達成協議態度轉趨強硬。

◇8/2 川普宣布美國將針對剩餘 3000 億美元的中國進口貨品加徵 10% 關稅，且自 9 月 1 日生效。

(二) 經濟數據:

◇投資人對於對於德國經濟的擔憂，充分反映在德國公債殖利率走勢上，週五 (2 日) 德國 30 年期公債殖利率盤中跌至負利率，這是德債 30 年期史上首次出現負利率之狀況。

※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律。

