【華冠投顧】幸運星-老手怕緩跌，新手怕急跌，高手怕不跌…回頭一看已跌470點？！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6153 嘉聯益、2337 旺宏、2344 華邦電、2330 台積電、1809 中釉

昨晚川普在美股盤中宣布，9/1 起大陸輸美的 3,000 億美元商品全部課徵 10% 的關稅，讓原本大漲 311 點的道瓊急殺大跌 315 點（高低震幅 626 點），收盤大跌 280 點，費半大跌 1.97%。台股繼續跳空大跌摜破頸線、季線、半年線，直接回補 6/19 上漲缺口。權值股今日賣壓未減，2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、2327 國巨、2408 南亞科、4938 和碩，金融業 5871 中租 - KY、2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金、2891 中信金、2823 中壽、5876 上海商銀，非金電 2207 和泰車、9910 豐泰、1326 台化、1301 台塑等幾乎無一倖免。盤中大跌 207 點，收盤跌 182 點，成交量擴增至 1,580 億。OTC 收盤大跌 1.66%，成交量 343 億，週 K 收黑終止過去連七紅的週 K 線，本週黑 K 一次就吃掉四紅 K！

從 7/23 起老師就已經在【幸運星免費服務群組】中天天無私提醒好友「大盤將會拉回」…… 回頭一看從緩跌變急跌…… 至今天大盤已拉回 470 點囉…… 青蛙已經煮半熟了…… 昨日在鎖碼影音也提醒大家「大盤還沒跌完」…… 也幫大家守住財富囉！！開心……

上週老師給學員的太陽花系列……【太陽花 1 號】3444 利機 +【太陽花 2 號】6244 茂迪…… 今日均創高…… 恭喜粉絲好友跟學員一起賺到太陽花！！其他逆勢強股有 5607 遠雄港、2615 萬海、2520 冠德等，多屬於資金避風港性質的資產或航運股……

弱勢股部分：6153 嘉聯益今天繼續開出第二根跌停板！！PCB 生不逢時，真的很可憐：4958 臻鼎 - KY、6213 聯茂、2383 台光電、2368 金像電、8039 台虹、6274 台燿、6269 台郡…… 集體拉回。其他大跌的有：記憶體 2337 旺宏、3260 威剛、2344 華邦電，光學鏡頭 3008 大立光、3406 玉晶光，IC 設計 6451 訊芯 - KY、3527 聚積、3443 創意，2387 精元、3105 穩懋、6217 中探針、6456 GIS-KY、6188 廣明、4147 中裕、2449 京元電…… 今日下跌家數達 1,300 家，但是跌停僅 2 家（6153 嘉聯益及 6259 百徽）…… 尚未出現恐慌殺盤…… 請大家勿急著進場…… 等殺完再進場彎腰撿黃金即可…… 洗完老師會在 LINE 群組中第一時間告知…… 現在好好滿滿獲利與現金放假去囉…… 歡迎免費加 LINE…… 有錢大家一起賺！！…… 祝大家週末愉快，下週操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。