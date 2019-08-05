交易員大手筆押注美股暴跌 獲利豐厚 並預示本月還有兩次

聯準會 (Fed) 主席鮑爾的兩句話以及美國總統川普的一條推文上週把美股搞得天翻地覆。部分交易員已預見這種情況，並準備在股指大跌之際開始獲利了結。

在 Fed 週三 (31 日) 政策會議召開前 2 週，市場就已押注即將出現大幅波動。特別是，交易員一直在買進俗稱「恐慌指數」的 Cboe 波動率指數 VIX 的看漲期權，對市場的大幅波動進行投資。

Macro Risk Advisors 衍生品和量化策略師 Maxwell Grinacoff 在上週的一份報告中表示，「在預期的 FOMC 公告之前，VIX 已經有大量的看漲期權。特別令人感興趣的是，自從 2018 年的『恐慌啟示錄 (Volpocalypse)』以來，VIX 選擇項權再也沒有出現這麼大交易量的活動。」

「恐慌啟示錄」指的是 2018 年 2 月間道瓊工業平均指數一週內 2 次下跌超過 1000 點時，VIX 翻了一倍。

在 Fed 十多年來首次降息後，恐慌指數上週三 (31 日) 躍升至 16.12。升幅出現在 Fed 主席鮑爾在新聞發布會上表示降息是一次「中期調整」，而非一個漫長的降息週期的開始時，讓股市失望並推動道指下跌 280 點。

VIX 在上週四 (1 日) 下午再度引爆，川普推文宣布自 9 月 1 日起對其餘價值 3000 億美元的中國商品加徵關稅，從而突然加劇了與中國的貿易戰。恐慌指數週四上升到近 18 點，道瓊指數再下跌近 300 點。上週五 (2 日) 的賣盤延續，標準普爾 500 指數出現今年來最糟的單週走勢，下跌 3.1%。VIX 上週收於 17.61。

Grinacoff 指出，自 7 月 16 日以來，交易員已經買進大約 130 萬口 8 月 / 9 月 VIX 看漲期權合約，市場波動性的飆升為期權交易員帶來回報。

根據 Macro Risk Advisors 資料，部分交易員週五獲利了結，賣出大約 13 萬個 VIX 8 月看漲期權，但與此同時，僅在上週五就買進了大約 11.5 萬口 VIX 看漲期權。

從激烈的貿易戰到 Fed 貨幣政策的不確定性，看來寧靜不會很快回歸市場。事實上，部分華爾街人士預測，VIX 中更多狂飆走勢即將出現。

野村策略師 Masanari Takada 在給客戶的報告中表示，「目前看來不安的全球股市在 8 月越來越可能出現 2 次波動性激增，一次在月初，一次是月底。」野村預測的兩個峰值不包括上週 VIX 的急升。

Masanari Takada 表示，對沖基金已開始賣出其在美股的多頭部位，這為更多波動創造了催化劑。此外 Takada 也指出，數據也將「顯示中國經濟再次出現放緩」的模式，這為更多混亂創造了條件。

Takada 說，「直到市場在 8 月出現預期中的看跌走勢和 2 次波動性飆升並重新站穩腳跟之前，投資人短期內可能不會在全球股市中逢低買進。」