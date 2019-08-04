〈美祭中新關稅〉分析師：中國帶頭的經濟趨緩衝擊工業類股 宜關注高本益比企業

全球經濟成長正在萎縮。美中之間不斷升級的貿易戰益加火熱，導致全球市場情緒低落以及企業暫停做出關鍵商業決策。

川普推文表示，因貿易談判停滯不前，將自 9 月 1 日起向另外價值 3000 億美元的中國商品加徵 10% 的關稅。

國際貨幣基金 (IMF) 日前才調降其 2019 年底前的全球經濟成長預測；1 週之後，美國主要股指就血流成河。儘管週五 (2 日) 美國就業報告正面，但美股繼續下跌。

對於華爾街的部分人士來說，這波跌幅已經醞釀很久了。

美國銀行美林股票研究分析師 Andrew Obin 指出，「我認為投資人沒注意的是我們正處於結構性放緩的中期，這種結構性放緩是實際源自中國並自 2015 年以來一直在進行的。」

他說，「你不應該見木不見林，」「自 2015 年以來，中國經濟就一直在放緩。它正在從製造業和出口導向轉向內需消費。中國以犧牲私營企業為代價推動由政府帶動的成長，這對經濟產生了不利影響。因此，中國正在放緩，坦白說，我們對資本支出實力的分析表明，這種情況並沒有消失。」

Obin 表示，貿易、關稅以及在美中對峙中建立的過剩庫存、特別是存在全球製造業和工業公司之間的，環繞這些庫存的不確定性正在「加劇」疲軟。

分析師表示，再計入歐洲這個大型出口市場「非常低迷的成長」因素，基本上全球「根本沒有大量的有機成長」。

這使得美國投資人面臨一個艱難的選擇，因為他們在困境即將到來之際正考慮將資金置於何處。

Obin 說，「我研究的大多數企業營收都無法達到預期。」他分析的主要企業集中在奇異電氣 (GE-US) 等多元工業巨頭。

他說，「現在正在發生的情況與 1990 年代後期日本經濟趨緩的情況相似，並且之後多年全球資本支出一直拖累經濟成長，而如今全球資本支出已落後於 GDP 多年，」「在這種環境下，我們認為長期贏家是高質量的企業，相較於週期性個股，這些企業的本益比較高。」

而且，隨著市場轉向關稅動態，Obin 更對他的看法有信心。

他指出：「我們對高質量股票的偏好是根據一個事實，也就是市場存在很大波動，整體背景是全球結構性偏低的成長率。」「而新關稅帶來的不確定性進一步支持了我們的框架設定。」