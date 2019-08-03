〈非農符預期〉貿易戰威脅加劇！7 月非農就業報告缺乏驚喜

美國勞工部週五 (2 日) 宣布，7 月美國非農就業報告顯示，美國新增就業達 16.4 萬人，接近預期 (16.5 萬)，失業率穩定 3.7%，略高於 50 年來的最低水平。

美國 7 月非農新增就業人口達 16.4 萬人，增幅接近預期，但修正後 5 月和 6 月新增就業人口少了 4.1 萬人，近 3 個月平均新增就業人數達 14 萬人，遠低去年同期 20 多萬人的水平。7 月薪資上漲 0.3%，年增 3.2%，6 月份工資漲幅也上調至相同水平。

RSM 公司分析師 Joe Brusuelas 說：「5 月和 6 月數值向下修正，以及工時縮減並不令人鼓舞。」

7 月美國非農就業報告表現符合預期。(圖片：marketwatch)

此外，美國勞動力參與率達 63%，創 3 月以來最高，同時，美國就業總人口數達到 1.63 億人，創下歷史新高。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「7 月美國非農就業報告感覺已經足夠好了。新增就業人數趨勢穩定。這是好跡象，我認為我們現在需要好消息。在貿易 (關稅) 擔憂升級方面，我們已有足夠多的壞消息。」

一直受到貿易衝突影響的製造業，新增就業人數增長 1.6 萬人，優於預期，然而，該行業的工時減少 0.3 小時，至 40.4 小時，為 2011 年 7 月以來最低。

Jefferies 貨幣市場分析師 Tom Simons 表示，我們在非農就業數據和其他經濟數據看到相同重點，貿易戰對製造業的影響比其他產業更大。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk：「我們仍招聘勞動大軍，表明我們終於在填補以前的一些空缺。青年為勞動力增加做出貢獻，這是個好消息。長時間沉寂後，青年勞動人口終於回歸了。」

不過，Swonk 解釋：「製造業新增就業主要集中在汽車業，下個月俄亥俄州和密西根州的工廠可能會關閉，促使數值下降。

CIBC Capital Markets 首席經濟學家 Avery Shenfeld 表示，考慮到美國經濟實際上需要不超過 2% 的目標增長，才能避免勞動力市場過熱，最新非農數據與我們要求聯準會再次降息的呼籲保持一致。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示：「8 月非農就業報告預料應該不會對聯準會產生太大影響。不幸的是，由於我們現在面臨的貿易戰逆風，他們將不得不再次降息。」