川普巨大勝利！美歐簽署協議 開放更多美牛進入歐洲市場

隨著美中貿易戰升級，世界各國開闢戰線外，週五 (2 日) 美國總統川普迎來好消息，美國政府與歐盟簽訂牛肉協議，歐盟提高美牛進口配額，開放更多優質 (無激素) 的美牛進入歐洲市場。

美國總統川普週五宣布，美國和歐盟簽署了一項協議，解決早前關於牛肉進口 (歐盟) 的爭議。川普稱：「美歐今天簽署的協議，將降低歐洲的貿易壁壘，擴大美國農畜品進入歐洲市場。」

歐盟提高美牛進口配額，開放更多優質 (無激素) 的美牛進入歐洲市場 (圖片：AFP)

美國與歐洲的貿易爭端起源於 1988 年，當時歐盟禁止進口施打生長激素的美國牛肉。根據週五美歐達成的協議，歐盟在 7 年內的美牛進口配額將逐漸增至每年 3.5 萬噸。

川普表示，美國第一年向歐盟的出口的免稅美牛將從原先的 40% 增加 46%，7 年後再增加約 90%，總體來看，免稅的美牛出口將從 1.5 億美元增加到 4.2 億美元，增幅逾 180%。

隨著美中貿易戰已威脅到川普重要票倉「美國農 (畜) 民」，美歐這項牛肉協議，可能有助於緩解美農畜業的一些損失，為川普連任下屆美國總統贏來些許優勢。

週五川普達成這項協議表示，這是美國農畜民和歐洲消費者的巨大勝利，因為美國牛肉是世界上最好的。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，美國有很棒的牛肉，我們將向歐盟賣得更多。

歐盟委員會稱，根據歐盟食品安全規定，任何牛肉交易都不會增加歐盟整體牛肉進口量，並且所有進口的美國牛肉都將不含生長激素。該協議需要得到歐洲議會的批准。